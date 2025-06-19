Минобороны сообщило о занятии села на границе с Днепропетровской областью
Подразделения группировки «Центр» заняли населенный пункт Новониколаевка в Донецкой народной республике, сообщило Министерство обороны.
Это село находится на границе ДНР и Днепропетровской области.
Новониколаевка расположена на автодороге, которая связывает Покровск (Красноармейск) с населенным пунктом Новопавловка. В этом районе под контролем украинской армии остается лишь село Муравка.
Накануне Минобороны сообщило о занятии Новониколаевки в Сумской области.
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