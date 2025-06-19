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Один из западных лидеров, одно из первых лиц «одного известного государства», передал Киеву информацию о готовности России до присоединения Херсонской и Запорожской областей оставить эти регионы Украине при условии организации проезда в Крым по суше, но его назвали агентом Кремля, рассказал журналистам российский лидер Владимир Путин на ПМЭФ.

Он пояснил, что Москва до референдумов была готова оставить два региона Киеву при условии создания сервитута — сухопутного доступа России к Крыму. «Это требование было логичным, Киев постоянно угрожал взорвать Крымский мост», — пояснил президент.

И тогда один из западных лидеров спросил, может ли он передать это предложение Киеву. Путин согласился, но Украина объявила западного лидера, передавшего предложение, «агентом Кремля».

«Отказались. Ну, ладно, хорошо. Мы, отвечая на просьбы граждан, проживающих на этой территории, провели референдум. И все, это теперь неотъемлемая часть Российской Федерации», — отметил Путин.

Ранее Путин уже упоминал эту ситуацию, отметив, что в Киеве услуги «западного посредника «не приняли»

ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России после референдумов на этих территориях. 30 сентября 2022 года были подписаны договоры о принятии новых субъектов.