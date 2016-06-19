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The Guardian рассказала о возможной связи российских фанатов с Кремлем
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The Guardian рассказала о возможной связи российских фанатов с Кремлем
Политика, 19 июн 2016, 00:25
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The Guardian рассказала о возможной связи российских фанатов с Кремлем
Россияне, участвовавшие в беспорядках на Евро-2016, могли иметь поддержку Кремля, рассказали источники The Guardian. По данным издания, значительное число этих болельщиков являются представителями «силовых структур» России
Беспорядки в Лилле во время проведения чемпионата Европы по футболу-2016 (Фото: Thierry Thorel/TASS)

Высокопоставленные источники газеты в британском правительстве опасаются, что действия российских «хулиганов» во Франции во время чемпионата Европы по футболу могли быть санкционированы Кремлем, пишет The Guardian.

Как пишет издание, значительное число тех россиян, что были вовлечены в беспорядки и «крайне скоординированные атаки на английских и других фанатов» в Марселе и Лилле, могли быть представителями «силовых структур» России, а их действия — частью «гибридной войны». Эксперты британского правительства выражают беспокойство, что замысел российских властей заключается в том, чтобы «продемонстрировать силу, опираясь при этом внутри страны на идею, что остальной мир против нее», пишет издание.

Источник в британском правительстве рассказал, что для того, чтобы определить «происхождение» тех, кто участвовал в беспорядках, были исследованы социальные медиа. «Сложно доказать, что все это было санкционировано Кремлем, но мы можем видеть, что некоторое их [участвовавших в беспорядках] количество — сотрудники силовых структур России. Выглядит все это так, будто это — продолжение гибридной войны, развязанной [президентом России Владимиром] Путиным», — отметил собеседник издания.

Глава британских полицейских на Евро-2016 Марк Робертс сообщил, как пишет The Guardian, что атаки были «самыми серьезными и слаженными из виденных им за десять лет, что он специализируется на футбольном насилии». Представители полиции, по словам Робертса, видели 150 российских фанатов, которые были «экипированы» капами, перчатками без пальцев, а также банданами.

11 июня в Марселе перед матчем Россия — Англия произошли столкновения болельщиков двух стран. В результате беспорядков пострадали более 30 человек, один англичанин получил тяжелые травмы, врачи констатировали у него смерть мозга. Затем, по окончании матча, порядка 30 российских болельщиков, прорвав оцепление стюардов, проникли в сектор с английскими фанатами, где снова произошла потасовка. После этого УЕФА условно дисквалифицировал российскую сборную до конца турнира. Дисквалификация вступит в силу, если российские фанаты еще раз нарушат порядок.

14 июня на юге Франции был задержан автобус, в котором находилось более 40 человек во главе с лидером Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ) Александром Шпрыгиным. По словам болельщиков, они направлялись в Лилль, где должен был состояться второй матч Евро-2016 с участием России — против сборной Словакии.

Впоследствии троих россиян приговорили к срокам от одного года до двух лет тюрьмы, а еще 20 россиян были выдворены из Франции. Также в отношении двоих было вынесено решение — одному не назначили наказания, а второго приговорили к трем месяцам тюрьмы условно с испытательным сроком в пять лет и запретом на въезд во Францию в течение одного года; оба были отпущены на свободу.

В пятницу на Петербургском международном экономическом форуме президент России Владимир Путин ответил на вопрос о российских болельщиках, которые участвовали в беспорядках на чемпионате Европы. «Я правда не понимаю, как 200 наших болельщиков отметелили несколько тысяч англичан», — сказал Путин. При этом Путин выразил сожаление, что Евро-2016 затмевают скандалы с болельщиками.

До этого пресс-секретарь лидера Дмитрий Песков призывал болеть за российскую сборную по футболу прилично. При этом действия фанатов он назвал «абсолютно неприемлемыми». «Безусловно, это противоправные действия со стороны болельщиков, которые устроили бесчинства. Это абсолютно неприемлемо, мы рассчитываем, что российские граждане будут соблюдать законы страны, в которой они находятся», — заявил он.

Столкновения болельщиков в Марселе. Фоторепортаж Еще 9 фото
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Автор: Кирилл Буланов.
Теги: Кремль , фанаты , Франция , Евро-2016
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