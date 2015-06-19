Ципрас призвал разорвать ведущий к войне порочный круг в Европе

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас призвал разорвать порочный круг в Европе, к которому привел украинский кризис. Он отметил, что вместо сотрудничества происходят процессы, ведущие к войне и санкциям

​Премьер-министр Греции Алексис Ципрас (Фото: ТАСС)

​​Премьер-министр Греции Алексис Ципрас призвал разорвать порочный круг в Европе. «Кризис на Украине открыл новую рану в центре Европы. Рану нестабильности», — сказал Ципрас, выступая на Петербургском международном экономическом форуме.

Он пояснил, что вместо сотрудничества происходят процессы, которые ведут к войне и санкциям. «Этот порочный круг должен быть разорван как можно скорее», — сказал премьер Греции.​

Свое выступление он начал с ответа на интересующий многих вопрос: ​«Многие спрашивают, почему я здесь, а не в Брюсселе на переговорах!» Ципрас пояснил, что считает Россию чрезвычайно важным партнером. Своих партнеров по ЕС он призвал вернуться к принципам солидарности, демократии и социальной справедливости. «Затягивание поясов и методы жесткой экономии ведут нас в никуда», — сказал Ципрас и призвал не ошибаться.

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Он также обвинил Европу в том, что она считает себя пупом земли, несмотря на то что центр экономического развития сдвинулся. При этом он отметил, что проблема Греции это проблема всей Европы. Ципрас пояснил, что проблема сводится к еврозоне, а конкретно — к ее структуре.​

Ципрас назвал Грецию мостом сотрудничества в регионе. По его словам, Афины хотят использовать Европейский союз как трамплин. ​«Греция в середине бури, но мы морской народ и умеем выходить из бурь, чтобы привести корабль в более безопасный порт», — сказал премьер.

Греция, которая находится в долговом кризисе, должна до 30 июня выплатить €1,5 млрд по кредиту МВФ. В противном случае стране угрожает дефолт. По словам главы МВФ Кристин Лагард, Афинам не будет предоставлен льготный период или отсрочка. При этом Лагард выразила надежду, что Греции удастся избежать дефолта. 22 июня в Брюсселе состоится внеочередной саммит ЕС, где будет обсуждаться долговая проблема Греции.

Решению о саммите предшествовали переговоры совета министров финансов стран ЕС. Его участники не смогли найти решения для долговой проблемы Греции. До переговоров национальный банк Греции допустил выход страны из еврозоны. «Недостижение соглашения будет знаменовать начало болезненной тенденции, которая сначала приведет к дефолту Греции, а в итоге к выходу страны из еврозоны и, что наиболее вероятно, из Евросоюза», — говорится в отчете.

В пятницу в беседе с журналистами пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что вопрос финансовой помощи Афинам стоит обсуждать только после предложений от греческой стороны.

Петербургский экономический форум: онлайн-трансляция