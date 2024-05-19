Смена главы Минобороны и названия Superjet: интервью главы «Ростеха»

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Министерство обороны стало достаточно большой сферой экономики России, поэтому в смене министра был смысл, рассказал в интервью РБК глава «Ростеха» Сергей Чемезов. По его мнению, министр обороны в таких условиях должен воспринимать оборонную промышленность и с точки зрения обеспечения армии, и с точки зрения производства высокотехнологичной продукции гражданского назначения.

В интервью Чемезов также рассказал о смене названия Superjet и контрактах с «Аэрофлотом», объяснил интерес к ЧЭМК и назвал самое востребованное оружие России за рубежом. Об этом и другом — в полном видео интервью РБК.