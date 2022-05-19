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СК проверит «продававшего» пост в Администрации президента лжечиновника

В Следственном комитете организовали проверку обстоятельств получения взятки мужчиной, представлявшимся сотрудником Администрации президента. Житель столицы передал мошеннику $84 тыс. за трудоустройство в ведомство
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

В следственном отделе по Тверскому району ГСУ СКР по Москве в среду, 18 мая, начали проверку обстоятельств получения и дачи взятки (ст. 290, 291 УК) мужчине, который представился помощником начальника государственно-правового управления Администрации президента, об этом рассказал источник, близкий к Следственному комитету, информацию подтвердил источник, знакомый с материалом проверки.

Москвич передал лжечиновнику $84 тыс. за трудоустройство в Администрацию президента.

«История с передачей взятки произошла еще в июле 2020 года, но обращение от пострадавшего соискателя на должность в Администрации президента поступило только сейчас», — рассказал источник. По его словам, подозреваемый в мошенничестве несколько раз назначал встречу взяткодателю у третьего подъезда здания Администрации президента, расположенного на Ильинке.

В материалах проверки говорится, что в реальности он не мог оказать содействие в трудоустройстве в ведомство, поскольку не являлся должностным лицом. По словам источника, деньги подозреваемый потратил в личных целях.

РБК направил запрос в пресс-службу Следственного комитета.

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Дмитрий Серков Дмитрий Серков
администрация президента мошенничество СК Москва
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