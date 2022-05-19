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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны заявило об уничтожении украинских дивизионов ПВО «Бук» и С-300

Минобороны России заявило об уничтожении украинских дивизионов ПВО «Бук» и С-300
Установки украинской ПВО в Николаевской области и в районе ДНР были уничтожены высокоточными ракетами с воздуха. В Минобороны также заявили, что сбили за сутки 15 беспилотников *
Фото: Минобороны РФ
Фото: Минобороны РФ

Российские вооруженные силы уничтожили дивизион зенитных ракетных комплексов противовоздушной обороны (ЗРК ПВО) С-300 и дивизион ЗРК ПВО «Бук-М1». Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Уничтожены дивизион зенитных ракетных комплексов С-300 в районе Большие Ломзаки Николаевской области и дивизион ЗРК «Бук-М1» в районе Славяногорска Донецкой народной республики. Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены два пункта управления, а также 58 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники», — сказал Конашенков.

Военная операция на Украине. Онлайн
Политика

По его словам, за минувшие сутки высокоточными ракетами с воздуха российские военные нанесли удары по семи украинским пунктам управления, в том числе командным пунктам 24-й мотопехотной бригады в населенном пункте Николаевка и 104-й бригады территориальной обороны в населенном пункте Константиновка. Ракетные удары с воздуха были также нанесены по 11 складам ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Бахмут, Константиновка, Ильинка и Миньковка на востоке Украины, а также по 26 районам сосредоточения живой силы и военной техники украинских вооруженных сил.

Всего в результате ударов авиации, по заявлению Конашенкова, уничтожены более 340 украинских военных, выведены из строя 62 единицы военной техники.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

Ракетные войска и артиллерия нанесли удары по шести пунктам управления, 295 районам сосредоточения живой силы и военной техники Вооруженных сил Украины, 43 артиллерийским и минометным подразделениям на огневых позициях и двум станциям радиоэлектронной борьбы. Также в Харьковской и Херсонской областях были уничтожены 15 украинских беспилотников, в том числе один «Байрактар-ТБ2», и перехвачены 12 реактивных снарядов системы залпового огня «Смерч».

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По данным Минобороны России, всего с начала проведения военной спецоперации на Украине уничтожены:

  • 172 самолета,
  • 125 вертолетов,
  • 942 беспилотных летательных аппарата,
  • 313 зенитных ракетных комплексов,
  • 3158 танков и других боевых бронированных машин,
  • 395 установок реактивных систем залпового огня,
  • 1562 орудия полевой артиллерии и минометов,
  • 3026 единиц специальной военной автомобильной техники.

Также в Минобороны сообщили о сдаче в плен в общей сложности 1730 бойцов батальна «Азов» (символика признана экстремистской в России и запрещена, а сам батальон намерены объявить террористической организацией). Операция по сдаче укрывавшихся на заводе «Азовсталь» в Мариуполе проводится с 16 мая, 80 человек из числа сдавшихся были ранеными.

Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Минобороны заявляло, что российские военные не наносят ударов по гражданским объектам.

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Теги
Денис Ворошилов Денис Ворошилов
Минобороны Украина спецоперация ПВО С-300
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