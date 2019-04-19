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BRENT $74 (+3,06%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19
CVS Health $92 (+75,87%) прогноз Morgan Stanley к 21.02.20 Купить
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Лукашенко запретил министрам «ходить с протянутой рукой» ради нефти
Правительство Белоруссии должно как можно быстрее обеспечить увеличение объемов переработки на НПЗ страны. Это должно избавить Минск от необходимости «кланяться», уверен президент
Александр Лукашенко (Фото: Kremlin Pool / Global Look Press)

Президент Александр Лукашенко во время ежегодного послания белорусскому народу и парламенту обратился к правительству с требованием быстрее закончить модернизацию двух НПЗ. Трансляцию вело агентство «БелТА».

По мнению президента Белоруссии, это позволит стране «не ходить с протянутой рукой» и получать прибыль от нефтепереработки. «Надо особое внимание в силу сложившихся обстоятельств обратить на окончание, притом скорейшее окончание, модернизации двух нефтеперерабатывающих заводов. Чтобы мы не ходили с протянутой рукой, никому не кланялись, а покупали, как все, на мировом рынке нефть, перерабатывали у себя и получали определенную прибыль. Мы на финишной стадии, надо ускоряться», — сказал он.

Видео: РБК

Белорусские переработчики нефти столкнулись с риском потерь из-за налогового маневра в России. Он предполагает постепенное обнуление к 2024 году экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты (сейчас составляют 30–100% от нефтяной пошлины в зависимости от вида нефтепродукта) и повышение налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Белоруссия сейчас получает российскую нефть беспошлинно. Из-за прекращения действия особых преференций цена российской нефти для Белоруссии окажется наравне с ценой для других потребителей. Минск оценивает свои потенциальные потери из-за этого в $10,8 млрд в течение шести лет (до 2024 года). В феврале 2017 года снижение объема поставок российской нефти на белорусские НПЗ стало одной из причин рекордно низкого товарооборота между странами.

Два действующих в стране НПЗ, Мозырский и «Нафтан», находятся на реконструкции. В 2018 году они переработали около 18 млн т нефти. Их мощность планируется увеличить до 24 млн т. Лукашенко требует от правительства закончить работы к 7 ноября 2019 года.

Лукашенко в послании также подчеркнул приверженность к суверенитету страны. «В вопросах суверенитета и безопасности в нашей внешней и внутренней политике не было и не будет места компромиссам. Неоднократно пережитый опыт разделения белорусского народа и перекраивания границ заставляет нас высоко ценить сегодняшнее единство и территориальную целостность», — сказал он.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Александр Лукашенко, Белоруссия, НПЗ
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