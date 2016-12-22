СМИ узнали о подготовке новой провокации с использованием «химии» в Сирии

Как сообщает агентство ТАСС со ссылкой на военно-дипломатический источник, крупная группировка, включающая себя бойцов оппозиционной Башару Асаду «Свободной сирийской армии» и боевиков «Джебхат ан-Нусры» (запрещенной в России организации) намерена в скором времени начать наступление к югу от Дамаска с целью захвата города Дераа и создания там автономного образования.
Поводом для атаки, по словам собеседника агентства, будут обвинения правительственной армии в нарушении режима прекращения огня, а также использовании «химии» кустарного производства в отношении мирного населения.
Источник агентства «РИА Новости» сообщил, что речь идет о 12-тысячной группировке, которая получила десятки орудий и сотни единиц техники от Иордании и Израиля.
При этом собеседник агентства сообщил, что неподконтрольный Дамаску район, который может образоваться на юге Сирии, будет находиться под патронажем США. При этом Вашингтон пока никак не реагирует на обращения из Москвы касательно нападений экстремистов на части правительственных войск к югу от Дамаска.
Значительную часть провинции Дераа контролируют противники президента Сирии Башара Асада, однако сам региональный центр занимают правительственные войска.