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«Новые люди» получили сигнал от власти и усилились Анфисой Чеховой

На съезде «Новых людей» прозвучали «всевозможные сигналы о доброжелательном отношении власти», говорят политологи, называя партию «бенефициарами мирной повестки». Как прошел съезд — в материале РБК
Сергей Кириенко на V всероссийском съезде партии &laquo;Новые люди&raquo;, 19 марта 2025 года
Сергей Кириенко на V всероссийском съезде партии «Новые люди», 19 марта 2025 года (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

В среду, 19 марта, в Москве прошел съезд партии «Новые люди» по случаю пятилетия. Съезд прошел быстро. В партию были приняты несколько врачей и волонтеров, участвовавших в военной операции, а также телеведущая Анфиса Чехова и певица казачьих и народных песен Влада MIRAVI, а также переизбран на новый срок глава «Новых людей» Алексей Нечаев.

В лофте на Звенигородской улице первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко зачитал партийцам приветственное слово президента Владимира Путина. «За прошедшее время ваша партия состоялась как конструктивная политическая сила, выражающая интересы значительного количества избирателей, энергичных, творческих неравнодушных людей с ответственной гражданской жизненной позицией», — говорилось в нем. Путин пожелал партии «реализации намеченных планов и всего самого доброго».

Потом Кириенко назвал попадание «Новых людей» в Госдуму на последних выборах в 2021 году «небольшим политическим чудом».

Партия была создана за полтора года до выборов, быстро приобрела на региональных выборах квоту, которая позволяла ее кандидатам выдвигаться без сбора подписей, и набрала 5,32% голосов избирателей, что позволило претендовать на депутатские мандаты (сейчас в думской фракции партии 15 депутатов). На выборах президента в 2024 году, которые выиграл Владимир Путин, кандидат «Новых людей» Владислав Даванков получил третий результат (3,85%), уступив Николаю Харитонову от КПРФ (4,31%).

«Но было много разговоров, что, возможно, это партия одного дня или одних выборов. Один раз такое чудо получилось, а вот удастся ли реально сформировать полноценную политическую организацию? Удастся ли сработать не только на федеральном уровне, но и на уровне муниципалитетов, региональных заксобраний?» — вспоминал Сергей Кириенко. И сразу ответил на этот вопрос: «С этим испытанием тоже справились!» По его словам, важный результат работы партии — это вовлечение в политику людей, которые раньше никогда политикой не занимались и считали, что в общем «это не их работа, к ним не относится». Источники РБК, близкие к администрации президента, во время прошлой думской кампании рассказывали, что в этом и состоял смысл новой партии для администрации президента. Тогда на «Новых людей» возлагалась задача привлечь либерально настроенный электорат. До этого из парламентской оппозиции Кириенко посещал только съезд по случают 35-летия ЛДПР, который прошел в декабре прошлого года. Тогда эксперты это интерпретировали как поддержку партии со стороны власти.

С видеообращением к съезду выступил председатель Госдумы Вячеслав Володин, заявивший, что с появлением в Думе «Новых людей» стало больше «конкуренции», а значит, возросло и качество принимаемых решений. Обращение партии прислал и премьер-министр Михаил Мишустин, в нем он назвал партию «зрелой политической силой» и отметил, что она многое сделала для поддержки бизнеса.

Политическое руководство понимает, что на будущих думских выборах в 2026 году у «Новых людей» будет возросший по сравнению с настоящим моментом электоральный потенциал, а значит, проект полезен и имеет перспективу, оценил глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин. «Если тренд на мирное урегулирование продолжится, то «Новые люди», безусловно, станут бенефициарами мирной повестки и способны будут увеличить свой результат на 3–4%», — уверен политконсультант.

«Хотя, конечно, чтобы воспользоваться этим преимуществом нужна грамотная политическая кампания. Что касается еще больших результатов, то это опять же зависит от того, смогут ли они подобрать правильные сообщения и идеологемы, которые консолидируют существующие группы поддержки и привлекут новых избирателей», — заключает эксперт.

«Фактически Кириенко сказал, что это не партия-однодневка, что она заняла свое место, и это место считается важным и роль воспринимается как уникальная и необходимая», — говорит политолог Александр Кынев. По его оценке, если рассматривать это в совокупности со словами Путина, Володина и Мишустина, то можно сказать, что в регионам даны всевозможные сигналы о доброжелательном отношении федерального центра, что важно перед выборами. «Характеризуя позиционирование «Новых людей», он обращает внимание, что на съезде были сделаны реверансы в сторону демографической политики, показан курс на интеграцию участников военной операции и заявлена кампания по борьбе за возвращение прямых выборов мэров.

«Партия продемонстрировала, что ее инициативы совпадают с приоритетами федеральной власти. Ничего воинственного. Сугубо позитивная повестка», — резюмирует политолог.

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Вячеслав Володин фото

Вячеслав Володин

политик, спикер Госдумы
4 февраля 1964 года
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Михаил Мишустин

политик, премьер-министр России
3 марта 1966 года
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