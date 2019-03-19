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Kraft Heinz $46 (+44,29%) прогноз CFRA к 22.02.20 Купить
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В Калифорнии задержали бывшего президента Перу
Полиция задержала Алехандро Толедо в округе Сан-Матео за пьянство в ресторане. Сам экс-президент отрицает эти данные, назвав их частью заговора со стороны политических оппонентов. Толедо возглавлял Перу в 2001-2006 годах
Алехандро Толедо (Фото: Enrique Castro-Mendivil / Reuters)

Бывший президент Перу, 73-летний Алехандро Толедо был задержан полицейскими в штате Калифорния за пьянство в ресторане в округе Сан-Матео, но вскоре отпущен из участка. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на калифорнийские власти.

Министерство иностранных дел Перу подтвердило Reuters задержание бывшего президента, однако сам Толедо в интервью агентству опроверг эту информацию. По словам экс-лидера, эти данные являются частью заговора, организованного его политическими оппонентами.

В окружном офисе шерифа заявили агентству, что им известно о проблемах Толедо с законом, но «наличие обвинений в Перу не дает права на его арест в США».

Толедо с 2017 года проживает в Калифорнии, поскольку в феврале того же года суд Перу выдал ордер на арест экс-президента. Тогда же калифорнийский суд приговорил его к 18 месяцам предварительного заключения из-за расследования дела о коррупции. Однако Толедо отказался подчиниться решению суда.

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Перуанские следователи считают, что Толедо, возглавлявший страну с 2001 по 2006 год, а также представители его администрации получили взятку в $20 млн от бразильской строительной компании Odebrecht. В обмен президент пообещал компании выиграть два контракта на строительство транспортных магистралей.

По словам следователей, около $10 млн Odebrecht передал Толедо через оффшорные компании, связанные с его другом, израильским бизнесменом Йозефом Майманом. В Перу Толедо грозит до 15 лет лишения свободы, сам бывший президент отвергает все обвинения.
Автор: Григорий Дубов
Теги: Калифорния, бывший президент, Перу, задержание, Полиция
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