В Калифорнии задержали бывшего президента Перу

Полиция задержала Алехандро Толедо в округе Сан-Матео за пьянство в ресторане. Сам экс-президент отрицает эти данные, назвав их частью заговора со стороны политических оппонентов. Толедо возглавлял Перу в 2001-2006 годах

Алехандро Толедо (Фото: Enrique Castro-Mendivil / Reuters)

Бывший президент Перу, 73-летний Алехандро Толедо был задержан полицейскими в штате Калифорния за пьянство в ресторане в округе Сан-Матео, но вскоре отпущен из участка. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на калифорнийские власти.

Министерство иностранных дел Перу подтвердило Reuters задержание бывшего президента, однако сам Толедо в интервью агентству опроверг эту информацию. По словам экс-лидера, эти данные являются частью заговора, организованного его политическими оппонентами.

В окружном офисе шерифа заявили агентству, что им известно о проблемах Толедо с законом, но «наличие обвинений в Перу не дает права на его арест в США».

Толедо с 2017 года проживает в Калифорнии, поскольку в феврале того же года суд Перу выдал ордер на арест экс-президента. Тогда же калифорнийский суд приговорил его к 18 месяцам предварительного заключения из-за расследования дела о коррупции. Однако Толедо отказался подчиниться решению суда.