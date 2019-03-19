Власти выбрали строителя армейских складов во Владивостоке за ₽26 млрд

Кто будет строить ПЛК

Согласно документу основным совладельцем ООО «ПЛК-Владивосток» является компания «Агротэк-ТМ» (70% в уставном капитале), которая в соответствии с распоряжением правительства от 15 апреля 2014 года исполняет функции единственного поставщика услуг по бункеровке кораблей Тихоокеанского флота и обеспечению поставок нефтепродуктов в районы навигационного завоза.

Единственным собственником «Агротэк-ТМ» является Валерий Шрамко. Ему же принадлежит ООО «Линкотэк», которое контролирует еще 15% «ПЛК-Владивосток»; оставшиеся 15% контролирует ООО «Неста» Евгения Чувашина. Он, по данным СПАРК, гендиректор и совладелец нескольких компаний, зарегистрированных по одному адресу с «ПЛК-Владивосток» и «Агротэк-ТМ».

Чувашин вместе с Вагитом Алекперовым, Сергеем Кукурой и Леонидом Федуном был также среди учредителей автономной некоммерческой организации «Теннисный клуб ЛУКОЙЛ», а его полный тезка возглавлял «ЛУКОЙЛ-Ресурс» — ликвидированную «дочку» нефтяной компании, занимавшуюся, в частности, поставками горюче-смазочных материалов для силовых структур.

РБК направил запросы в ЛУКОЙЛ и «Агротэк-ТМ».

Гендиректором «ПЛК-Владивосток», по данным СПАРК, является глава «Агротэк-ТМ» Константин Шеин. Согласно базе данных «Лабиринт», 71-летний ​Шеин, в прошлом вице-президент ОАО «Транснефтепродукт», генерал-майор в отставке, выпускник Военной академии тыла и транспорта по специальности «строительство и эксплуатация нефтебаз, трубопроводов нефтяной и газовой промышленности», прослуживший в армии с 1965 по 2002 год, последние 20 лет — в центральном аппарате Минобороны.

По информации на сайте Военной академии материально-технического обеспечения, в 2017 году генерал Шеин участвовал в военно-исторической конференции «100 лет со дня рождения маршала Советского Союза Семена Константиновича Куркоткина», которая проходила в штабе материально-технического обеспечения вооруженных сил под руководством замминистра обороны России Дмитрия Булгакова, курирующего создание ПЛК.

В 2016 году Булгаков рассказывал журналистам, что подобные ПЛК создаются для хранения военной техники и материальных средств — от продовольствия и вещевого имущества (обмундирование, спецодежда, постельное белье и пр.) до узлов и агрегатов бронетанковой и автомобильной техники, за исключением вооружений, боеприпасов и ракет. Все ПЛК будут оборудованы автоматическими системами учета хранения и выдачи материальных средств.

Кто строит другие ПЛК

Ранее собеседник РБК, знакомый с условиями реализации проекта, рассказывал, что первые четыре пилотных ПЛК (в Архангельске, Владивостоке, Калининграде и Севастополе) обеспечат все четыре российских флота — Черноморский, Балтийский, Северный и Тихоокеанский. В 2019 году планируется подписать концессионные соглашения по созданию трех пилотных ПЛК Минобороны — в Калининграде, Севастополе и Владивостоке.

Первое концессионное соглашение Минобороны заключило в 2018 году — оно касается создания производственно-логистического комплекса «Архангельск» стоимостью 15 млрд руб. «Ведомости» писали, что проект создания комплекса в Архангельске получит структура Курчатовского института (президент института Михаил Ковальчук — старший брат миллиардера Юрия Ковальчука). В декабре 2018 года стало известно, что ПЛК в Севастополе за 17 млрд руб. будет строить УК «Совфрахт», дочернее предприятие холдинга «Совфрахт», принадлежащего семье гендиректора компании Дмитрия Пурима (косвенный контроль — у его матери Люции Пурим), следует из распоряжения правительства (копия есть у РБК). Кому поручат строительство ПЛК в Калининграде и предполагаемая сумма расходов на него пока не известны.

Всего Минобороны анонсировало строительство на условиях концессии 25 комплексов двойного назначения (для военных и гражданских нужд), которые заменят более 500 существующих складов материально-технических средств для армии. Для финансирования этих проектов будут привлекаться средства в рамках облигационного или кредитного займа. По данным «Коммерсанта», в концессионных соглашениях речь пойдет о получении госсубсидий в обмен на возмещение части процентной ставки по кредиту. Заем должен быть покрыт на 25% госгарантией РФ на срок от трех до 20 лет. По расчетам военного руководства, реформа упростит логистику и позволит сэкономить за счет замены нескольких сотен существующих объектов современными ПЛК.

В презентации Минобороны, посвященной четырем пилотным проектам, которую видел корреспондент РБК, среди банков-партнеров были указаны ВТБ, Газпромбанк и «Открытие». Их представители не ответили на запросы РБК или отказались от комментариев.

Зачем нужны ПЛК

Как указывал собеседник РБК, знакомый с реализацией проекта, частный бизнес помимо выплат от Минобороны получит возможность использовать ПЛК для перевалки горюче-смазочных материалов и складской логистики. По словам источника, с учетом двойного назначения комплексы станут важной составляющей узловых транспортно-логистических центров в Азово-Черноморском, Северо-Западном и Дальневосточном бассейнах, формируемых в рамках комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года.

Комплексный план магистральной инфраструктуры до 2024 года утвержден правительством в конце сентября 2018 года. В этом документе среди прочего поставлена задача сформировать логистические центры, которые обеспечат обслуживание грузопотоков по транспортным коридорам Восток — Запад и Север — Юг. Суммарная мощность центров должна составить не менее 51,6 млн т, говорится в плане. Среди исполнителей указаны Минтранс, РЖД и Минобороны.

Как отмечается в экспертном заключении правительства, создание ПЛК во Владивостоке позволит разгрузить изношенные объекты во​енного ведомства, не соответствующие современным требованиям, а также создать новые рабочие места, увеличить налогооблагаемую базу и частные инвестиции в развитие региона.