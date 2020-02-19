Трамп выступил против запрета на продажу авиадвигателей Китаю

Ранее WSJ писала, что администрация Трампа изучает возможный запрет на поставки Китаю двигателей, разрабатываемых при участии концерна General Electric

Дональд Трамп (Фото: Stefani Reynolds / EPA / ТАСС)

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выступил против введения запрета на продажу американских авиадвигателей Китаю. По его словам, Вашингтон не намерен полностью сворачивать торговые отношения с Пекином по причине чрезмерного использования вопроса обеспечения национальной безопасности страны.

«Мы не хотим, чтобы с нами невозможно было сотрудничать и вести бизнес. Это будет означать только то, что заказы уйдут в другое место. В качестве примера скажу: я хочу, чтобы Китай покупал у нас авиационные двигатели, лучшие в мире», — написал американский лидер в своем Twitter.

Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что в Белом доме обсуждают возможность прекращения поставок авиадвигателей для китайских самолетов Comac C919. Речь, по данным газеты, идет о двигателях LEAP 1 °C — совместной разработке американской технической компании General Electric и французской Safran. Проект С919 был заявлен как конкурент американскому Boeing-737 MAX, европейскому Airbus A320 и российскому МС-21. Представители американской администрации, в частности, высказали опасения, что китайские производители смогут провести реверс-инжиниринг и использовать технологии в разработке своих двигателей.