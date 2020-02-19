Трамп выступил против запрета на продажу авиадвигателей Китаю
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выступил против введения запрета на продажу американских авиадвигателей Китаю. По его словам, Вашингтон не намерен полностью сворачивать торговые отношения с Пекином по причине чрезмерного использования вопроса обеспечения национальной безопасности страны.
«Мы не хотим, чтобы с нами невозможно было сотрудничать и вести бизнес. Это будет означать только то, что заказы уйдут в другое место. В качестве примера скажу: я хочу, чтобы Китай покупал у нас авиационные двигатели, лучшие в мире», — написал американский лидер в своем Twitter.
Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что в Белом доме обсуждают возможность прекращения поставок авиадвигателей для китайских самолетов Comac C919. Речь, по данным газеты, идет о двигателях LEAP 1 °C — совместной разработке американской технической компании General Electric и французской Safran. Проект С919 был заявлен как конкурент американскому Boeing-737 MAX, европейскому Airbus A320 и российскому МС-21. Представители американской администрации, в частности, высказали опасения, что китайские производители смогут провести реверс-инжиниринг и использовать технологии в разработке своих двигателей.