Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 19 февраля
USD ЦБ: 63,77 (+0,46) Quote, 18 фев, 13:32
Курс евро на 19 февраля
EUR ЦБ: 69,09 (+0,47) Quote, 18 фев, 13:32
Что случилось за ночь. Главные новости РБК Общество, 08:07 Треть школьников сообщили о чувстве голода во время учебы Общество, 08:00 Титов попросил Минобороны погасить долги подрядчикам на ₽34 млрд Политика, 08:00 Почему Уоррен Баффетт отказывается от медиабизнеса Pro, 07:57 В Омской области погиб бывший глава регионального Минздрава Общество, 07:50 Приехавших работать в Хабаровский край китайцев поместили на карантин Общество, 07:35 Государство снизило субсидии «Муз ТВ» и «Пятнице» Технологии и медиа, 07:00 Трамп выступил против запрета на продажу авиадвигателей Китаю Политика, 06:55 Якубович назвал размер своей пенсии Общество, 06:44 Цена на нефть Brent впервые с конца января поднялась выше $58 за баррель Экономика, 06:20 Самолет Air Canada сел в Торонто без колеса Общество, 06:19 Эксперты сообщили о резком росте вложений иностранцев в российские активы Экономика, 06:02 Почему 2019 год стал лучшим для российского рынка M&A после ввода санкций Pro, 06:00 Протоиерей Смирнов назвал российских мужчин национальной катастрофой Общество, 05:47
Политика ,  
0 

Трамп выступил против запрета на продажу авиадвигателей Китаю

Ранее WSJ писала, что администрация Трампа изучает возможный запрет на поставки Китаю двигателей, разрабатываемых при участии концерна General Electric
Дональд Трамп (Фото: Stefani Reynolds / EPA / ТАСС)

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выступил против введения запрета на продажу американских авиадвигателей Китаю. По его словам, Вашингтон не намерен полностью сворачивать торговые отношения с Пекином по причине чрезмерного использования вопроса обеспечения национальной безопасности страны.

«Мы не хотим, чтобы с нами невозможно было сотрудничать и вести бизнес. Это будет означать только то, что заказы уйдут в другое место. В качестве примера скажу: я хочу, чтобы Китай покупал у нас авиационные двигатели, лучшие в мире», — написал американский лидер в своем Twitter.

Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что в Белом доме обсуждают возможность прекращения поставок авиадвигателей для китайских самолетов Comac C919. Речь, по данным газеты, идет о двигателях LEAP 1 °C — совместной разработке американской технической компании General Electric и французской Safran. Проект С919 был заявлен как конкурент американскому Boeing-737 MAX, европейскому Airbus A320 и российскому МС-21. Представители американской администрации, в частности, высказали опасения, что китайские производители смогут провести реверс-инжиниринг и использовать технологии в разработке своих двигателей.

Автор: Кристина Астафурова
Теги: Дональд Трамп, Китай
Задайте вопрос Антону Силуанову
Министр ответит в прямом эфире 20 февраля на самые популярные вопросы читателей РБК
Отправить
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter