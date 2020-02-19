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Политика ,  
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Трамп помиловал экс-губернатора Иллинойса за продажу места Обамы в сенате

В 2011 году Благоевича приговорили к 14 годам лишения свободы за попытку «продать» место в сенате от штата Иллинойс, которое в свое время занимал Барак Обама
Род Благоевич (Фото: Jeff Haynes / Reuters)

Президент США Дональд Трамп сократил срок тюремного заключения бывшему губернатору штата Иллинойс Роду Благоевичу, который в 2011 году был приговорен к 14 годам лишения свободы по обвинению в коррупции, в частности, за попытку продать место в американском Сенате. Об этом сообщают телеканал CNN и The New York Times.

«Да, мы смягчили приговор Благоевичу. Он отсидел восемь лет в тюрьме — долгое время. Я встречался с ним пару раз. Кажется, он хороший человек», – сказал Трамп.

Американский лидер отметил, что экс-глава Иллинойса получил «чрезвычайно суровый и нелепый приговор». По словам Трампа, «многие люди» считают его заключение под стражу несправедливым шагом. «Теперь он сможет вернуться домой к своей семье», — добавил он.  

Впервые о возможности помилования Благоевича Трамп заявил в августе 2019 года — по его мнению, член Демократической партии был осужден «несправедливо». «Он отсидел семь лет. Многие люди просили, чтобы я изучил возможность смягчения его приговора, поскольку он был очень серьезным. Сотрудники Белого дома рассматривают этот вопрос», — написал он в своем Twitter. Адвокаты Благоевича просили Трампа помиловать экс-губернатора в конце 2018 года, супруга Рода Благоевича — Патти — также неоднократно говорила об этом в интервью телеканалу Fox News, уточняет Business Insider. 

В декабре 2008 года Благоевич, на тот момент занимающий пост губернатора штата Иллинойс, был арестован ФБР по обвинению в заговоре с целью совершить мошеннические действия с использованием электронных средств коммуникации. По данным следствия, Благоевич пытался «продать» место в Сенате от штата Иллинойс, освободившееся после того, как Барак Обама был избран президентом страны в 2008 году. Спустя год сенат Иллинойса признал его виновным в злоупотреблении служебными полномочиями и проголосовал (114 голосов) за его отставку. В декабре 2011 года Благоевич, который в 2010 году, находясь под следствием, участвовал в реалити-шоу Трампа «Кандидат», был приговорен к 14 годам заключения по обвинению в мошенничестве и вымогательстве взятки. Таким образом, Благоевич стал первым губернатором в истории Иллинойса, снятым со своей должности. В заявлении федеральной прокуратуры Чикаго подчеркивалось, что преступления экс-губернатора были «очень серьезными» и заслуживают наказания. «Система правосудия должна привлекать чиновников к ответственности за коррупцию. Было бы несправедливо по отношению к их жертвам и общественности поступать иначе», — отмечается в сообщении.  

Автор: Кристина Астафурова
Теги: Дональд Трамп, губернатор
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