Трамп помиловал экс-губернатора Иллинойса за продажу места Обамы в сенате

В 2011 году Благоевича приговорили к 14 годам лишения свободы за попытку «продать» место в сенате от штата Иллинойс, которое в свое время занимал Барак Обама

Род Благоевич (Фото: Jeff Haynes / Reuters)

Президент США Дональд Трамп сократил срок тюремного заключения бывшему губернатору штата Иллинойс Роду Благоевичу, который в 2011 году был приговорен к 14 годам лишения свободы по обвинению в коррупции, в частности, за попытку продать место в американском Сенате. Об этом сообщают телеканал CNN и The New York Times.

«Да, мы смягчили приговор Благоевичу. Он отсидел восемь лет в тюрьме — долгое время. Я встречался с ним пару раз. Кажется, он хороший человек», – сказал Трамп.

Американский лидер отметил, что экс-глава Иллинойса получил «чрезвычайно суровый и нелепый приговор». По словам Трампа, «многие люди» считают его заключение под стражу несправедливым шагом. «Теперь он сможет вернуться домой к своей семье», — добавил он.

Впервые о возможности помилования Благоевича Трамп заявил в августе 2019 года — по его мнению, член Демократической партии был осужден «несправедливо». «Он отсидел семь лет. Многие люди просили, чтобы я изучил возможность смягчения его приговора, поскольку он был очень серьезным. Сотрудники Белого дома рассматривают этот вопрос», — написал он в своем Twitter. Адвокаты Благоевича просили Трампа помиловать экс-губернатора в конце 2018 года, супруга Рода Благоевича — Патти — также неоднократно говорила об этом в интервью телеканалу Fox News, уточняет Business Insider.