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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Меркель дала совет по общению с Трампом

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Возвращение Трампа в Белый дом
Трамп не ищет взаимовыгодного сотрудничества и его не изменить, но можно к этому приспособиться, если Европа будет твердо отстаивать свои интересы, сказала Меркель. Прежде она выражала сожаление в связи с его возвращением к власти
Ангела Меркель и&nbsp;Дональд Трамп
Ангела Меркель и Дональд Трамп (Фото: Leon Neal / Getty Images)

Европа должна объединиться и действовать увереннее при взаимодействии с США под руководством Дональда Трампа, а для американской стороны было бы неразумно отказываться от европейских союзников. Об этом заявила бывший немецкий канцлер Ангела Меркель на новогоднем приеме в Христианско-демократическом союзе (ХДС) в Дюссельдорфе, передает Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

«Мы не изменим Дональда Трампа, но мы можем ему отвечать», — сказала Меркель.

Она назвала Трампа необычным президентом и добавила: республиканец защищает законные интересы США, но в отношениях с другими странами не верит в ситуации, где обе стороны в результате остаются в выигрыше, а считает, что обязательно есть победитель и проигравший.

Экс-канцлер назвала трансатлантическое сотрудничество еще более необходимым, чем прежде, и заявила о необходимости восстановления главного принципа послевоенного порядка — территориальной целостности. Она также отметила, что доверие немцев к демократии, государству и его институтам снижается, причем этот процесс продолжается уже много лет. Меркель назвала Европейский союз тем, что помогает европейским странам не «потеряться в этом мире с населением более 8 млрд человек».

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Меркель возглавляла правительство Германии 16 лет — с 2005 по 2021 год. На время ее руководства республикой пришелся первый президентский срок Трампа. После ухода из политики она подробно рассказала о своих впечатлениях от республиканца в мемуарах «Свобода». К примеру, Меркель назвала своей первой ошибкой отношение к Трампу, как будто он «полностью нормальный». Впоследствии стали понятны эмоциональная натура американского политика и его увлечение авторитарными правителями, писала бывший канцлер.

Возвращение Трампа к власти вызывает сожаление, призналась Меркель в конце прошлого года: «То, что нас ждет сейчас, будет непростым». В ответ на вопрос, что следует знать немецкому канцлеру о будущем президенте США, она назвала республиканца любопытным человеком, интересующимся деталями, но лишь для того, чтобы найти «собственную выгоду, найти аргументы, которые укрепят его и ослабят других». «Чем больше людей было в комнате, тем сильнее было его желание стать победителем. С ним нельзя просто поболтать. Каждая встреча — это соревнование: ты или я», — пояснила экс-канцлер.

Публично Трамп уважительно отзывался о Меркель, однако, согласно рассказам журналистов The Washington Post, в частных разговорах называл экс-канцлера «эта сука» и добавлял: «Я знаю этих чертовых фрицев». Бывший спецпредставитель Франции в США Жерар Аро рассказывал, что Трамп в беседе с французским коллегой Эмманюэлем Макроном охарактеризовал Меркель как неудачницу.

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Дональд Трамп Ангела Меркель США Евросоюз
Ангела Меркель фото

Ангела Меркель

политик, бывший канцлер Германии
17 июля 1954 года
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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