Россельхознадзор запретил ввоз яблок из Боснии и Герцоговины

Россельхознадзор с 22 января запретил поставки яблок из Боснии и Герцеговины, сообщается на сайте ведомства.

В ходе проверки партии яблок ведомство обнаружило, что под видом яблок, ввозившихся в Россию из Боснии и Герцеговины, поставлялись фрукты из Польши. При этом в России действует эмбарго на ввоз ряда категорий продукции из стран Евросоюза. Проверка проводилась 10 января.

«На упаковочном материале (деревянные ящики) обнаружены маркировочная этикетка и следы перемаркировки, свидетельствующие о том, что местом происхождения партии яблок является Республика Польша», — говорится в сообщении.

​Запрет будет действовать до проведения двусторонних переговоров на экспертном уровне с компетентной службой Боснии и Герцеговины.

Все партии яблок, отгруженные до 22 января, будут подвергаться «углубленному карантинному фитосанитарному контролю с полной выгрузкой из транспортных средств», уточнили в ведомстве.

Российские санкции на ввоз на территорию России ряда продуктовых категорий из стран Евросоюза были введены в августе 2014 года. Под запретом оказались поставки говядины, свинины, мяса птицы, рыбы, сыров, молока, фруктов, овощей, а также некоторых других продуктов.

С тех пор Москва неоднократно отмечала, что санкционная продукция, в частности яблоки из Польши, ввозится на территорию России под видом фруктов из других стран, таких как Сербия или Белоруссия.