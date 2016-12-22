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Совет Федерации увеличит в три раза расходы на транспорт для сенаторов
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Совет Федерации увеличит в три раза расходы на транспорт для сенаторов
Политика, 00:25
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Совет Федерации увеличит в три раза расходы на транспорт для сенаторов
На деятельность Совета Федерации в 2019 и 2020 годах планируется потратить на миллиард больше, чем в 2018 году — по 5 млрд руб. Сильнее всего вырастут расходы на транспортные услуги, а также межбюджетные трансферы
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В 2018 году расходы бюджета на Совет Федерации могут составить 4,2 млрд руб., в 2019-м — 5 млрд руб., столько же заложено в 2020 году, следует из утвержденной сметы верхней палаты (есть в распоряжении РБК). Подлинность документа подтвердили два источника в аппарате палаты.

Планируя такую сумму, аппарат верхней палаты Федерального собрания опирался на данные о расходах за 2017 год, рассказали собеседники РБК. Судя по данным Федерального казначейства, за 11 месяцев прошлого года верхняя палата уложилась в 4,4 млрд руб., хотя на весь 2017 год в федеральном бюджете на нее было заложено гораздо больше — 5,6 млрд руб. «Задача аппарата Совфеда — в том числе в экономии, поэтому на 2018 год заложена такая небольшая сумма, — пояснил один из источников. — В 2019–2020 годах расходов должно быть больше, потому что у сенаторов вырастет число поездок».

Больше поездок, хороших и разных

Самые большие статьи расходов в смете верхней палаты — зарплаты сенаторов, их помощников и сотрудников аппарата палаты, а также межбюджетные трансферы.

За 11 месяцев 2017 года члены Совфеда и их помощники получили 1,4 млрд руб. (сотрудники аппарата — 1,1 млрд руб.), в 2018-м на оплату их труда заложено 1,2 млрд руб. (аппарату — 1 млрд руб.), в 2019-м — 1,3 млрд руб. (аппарату — 1 млрд руб.), в 2020-м — 1,3 млрд руб. (аппарату — 1 млрд руб.). Это почти в три раза меньше, чем в Госдуме: на зарплаты депутатам и их помощникам в 2018 году заложено 3,4 млрд руб.

Межбюджетные трансферты — это средства, которые палата направляет субъектам Федерации для обеспечения работы сенаторов там. В 2018 году на эти цели заложено 471,1 млн руб., в 2019 и 2020 годах они вырастут почти в два раза и составят по 1,1 млрд руб. В эту сумму входит аренда помещения в регионах, где сенаторы могут работать и останавливаться во время своих поездок, аренда автомобиля, услуги шофера и некоторые другие статьи расходов.

Транспортные расходы верхней палаты после 2018 года резко вырастут. Если в этом году на транспортные услуги в бюджете Совфеда заложено 349 млн руб., то в 2019-м — 999,4 млн руб., а в 2020-м — 1 млрд руб.

Источники РБК не смогли рассказать о конкретных планах поездок сенаторов, но признали, что «путешествовать сенаторы будут много». Расходы Совета Федерации на командировочные у сенаторов практически не вырастут — с 79,4 млн руб. в 2018 году до 80 млн руб. в 2019 году и до 80,3 млн руб. — в 2020-м. «Такое увеличение расходов связано явно не с ценами на бензин, а с поездками за границу. Некоторые сенаторы бывают за границей по несколько раз в месяц, особенно из комитета по международной политике», — отметил собеседник РБК в аппарате палаты.

Верхняя палата в будущем планирует увеличить численность своих делегаций в заграничных поездках, рассказал собеседник РБК. «Не исключается и то, что сенаторы станут ездить чаще, чтобы налаживать межпарламентские связи, в том числе и на неофициальных мероприятиях», — отметил он. Кроме того, заложенные на транспортные расходы крупные суммы в дальнейшем могут сократиться. «Расходы в смету заложены с запасом, — добавил источник. — Они могут сократиться и быть пересчитаны». Член международного комитета Совфеда Сергей Цеков соглашается, что большинство сенаторов «часто, а иногда очень часто» бывают за границей.

Политолог Николай Миронов связал рост этой статьи расходов с активизацией деятельности Совета Федерации на постсоветском пространстве. «Скорее всего, резко увеличившиеся расходы на командировки связаны с поездками сенаторов в страны СНГ и работой России в рамках ШОС и ЕАС по экономическим, культурным, общественным темам, борьбе с терроризмом и т.д. Отношения России со странами СНГ запущены, там мало делается для соотечественников, и создается ощущение, что Россия бросает русскоязычное население, — говорит политолог. — Речь может идти и о борьбе с усилением влияния США в регионе, соревновании с их «мягкой силой», поскольку страны СНГ перестают ориентироваться только на нас».

РБК ожидает ответа Совфеда на запрос о причинах увеличения расходов на транспортные услуги в 2019–2020 годах.

И прочие расходы

По 259,5 млн руб. в год аппарат верхней палаты заложил на обязательное страхование своих работников в 2018–2020 годах.

Отдельная крупная статья расходов — субсидии на телеканал Совета Федерации, который ведет прямые трансляции с заседаний верхней палаты. В 2018 году на его деятельность заложено 215,3 млн руб., в 2019-м — 216,7 млн руб., а в 2020-м — 222,4 млн руб. Ранее РБК писал о том, что расходы Думы в 2018 году по статье «Телевидение и радиовещание» составят 344,02 млн руб.

Еще одна статья расходов верхней палаты — покупка сувениров, цветов, прием и обслуживание официальных делегаций. На ближайшие три года в смету на эти нужды заложено по 42,7 млн руб. в год. Большая часть «сувенирных» средств тратится на прием иностранных гостей и делегаций, рассказал собеседник РБК в аппарате Совфеда. «Примерно две трети этой суммы уйдет на делегации. На сувениры мы тратим немного, на цветы уйдет около одной восьмой или десятой от всей суммы», — сказал он. За последние годы верхняя палата сократила расходы на покупку подарков, рассказал он. Самыми дорогими из них, как правило, являются дорогой алкоголь и «подарочная продукция из стекла и камня, гравированные украшения на стены» и прочие сувениры.

На услуги связи в 2018, 2019 и 2020 годах сенаторы потратят по 28,7 млн руб. в год. По 15,5 млн руб. в год Совфед потратит на взносы в международные организации.

Автор: Евгения Кузнецова.
При участии: Алексей Митраков, Галина Казакулова.
Теги: Совет Федерации , Бюджет , сенаторы
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