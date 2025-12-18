 Перейти к основному контенту
Эксклюзив

В Госдуму запретили проносить алкоголь и подарки

Сюжет
Эксклюзивы РБК
Перед Новым годом в Госдуму запретили проносить любые подарки, в том числе бутылки алкоголя, рассказали несколько источников РБК. Это объяснили соображениями безопасности
Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press

В нижнюю палату перед Новым годом запретили проносить любые подарки, рассказали четыре источника РБК в Госдуме. Один из них утверждает, что речь идет об алкоголе, однако, по словам других, запрещено доставлять любые подарочные пакеты.

«Проносить нельзя не только алкоголь, а любые подарки. Сегодня заворачивали и тех, кто нес конфеты, и тех, кто — ежедневники и календари, — сказал один из собеседников. — Помощница одного из депутатов сделала заявку на пронос конфет, и ей отказали. Она при нас звонила в службу контроля, и ей сказали, что никаких подарков проносить нельзя». Источник сказал, что приказ связан с безопасностью и что в прошлые годы таких запретов не было.

Другой думский собеседник в разговоре с РБК связал ограничение с инцидентом с продажей мест на круглые столы в Госдуме. По его словам, запрет введен на фоне разбирательств по поводу этого случая.

Алкоголь нельзя пронести даже под личное поручительство депутата, подарочные бутылки приходится держать в машинах, так как хранить его негде. Запрет касается и неалкогольных подарков: чтобы пронести их, нужно писать письмо в Федеральную службу охраны и брать на себя ответственность за их содержимое, говорит источник РБК. Третий собеседник подтвердил действующее ограничение, а четвертый добавил, что «с сегодняшнего дня (18 декабря) никакая подарочная продукция в Госдуму не заносится, даже маленький пакетик», а «если заносит депутат лично, у него берут удостоверение и записывают».

РБК направил запрос в пресс-службу Госдумы.

Авторы
Теги
Евгения Кузнецова Евгения Кузнецова, Мария Лисицына Мария Лисицына, Маргарита Грошева Маргарита Грошева
Госдума подарки алкоголь Вячеслав Володин Новый год

