Минобороны ответило на сообщения о полете бомбардировщиков над Ираном

Минобороны ответило на сообщения о полете бомбардировщиков над Ираном

Российское Минобороны опровергло сообщения о том, что в небе над Ираном пролетел российский сверхзвуковой бомбардировщик Ту-22М, передает «РИА Новости». О том, что российские бомбардировщики используют воздушное пространство Ирана для полетов в Сирию ранее сообщило израильское издание Debka.

«Информация одного из израильских интернет-ресурсов о якобы полетах российских бомбардировщиков в иранском воздушном пространстве — фейк», — заявили в ведомстве.

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