Политика , 18 дек, 19:49
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Минобороны ответило на сообщения о полете бомбардировщиков над Ираном
Российское Минобороны опровергло сообщения о том, что в небе над Ираном пролетел российский сверхзвуковой бомбардировщик Ту-22М, передает «РИА Новости». О том, что российские бомбардировщики используют воздушное пространство Ирана для полетов в Сирию ранее сообщило израильское издание Debka.
«Информация одного из израильских интернет-ресурсов о якобы полетах российских бомбардировщиков в иранском воздушном пространстве — фейк», — заявили в ведомстве.
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