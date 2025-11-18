 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Паста в супермаркете Европарламента спровоцировала «Карбонарагейт»

Министр сельского хозяйства Италии Лоллобриджида усомнился в качестве еды, которую продают с маркировкой «итальянская». Ранее некоторые депутаты жаловались на отсутствие в меню столовых Европарламента восточноевропейских блюд

Паста Карбонара, продающаяся в супермаркете Европейского парламента, стала поводом для недовольства властей Италии. Рим требует провести расследование из-за еды, которой торгуют с использованием национальной символики республики. Издание Euractiv называет возникший скандал «Карбонарагейтом».

Министр сельского хозяйства Италии Франческо Лоллобриджида во время посещения Европарламента 17 ноября заметил в местном магазине еду, которая рекламировалась на полках как «итальянская». Чиновник усомнился в ее качестве и потребовал начать проверку.

Депутат Европарламента из комитета по сельскому хозяйству Карло Фиданца (член итальянской партии «Братья Италии», ее лидер — премьер-министр республики Джорджа Мелони) согласился с претензиями министра. По его словам, блюда из магазина, которые вызвали критику Рима, могут нарушать правила маркировки, введенные в ЕС и запрещающие вводить в заблуждение по поводу происхождения продукции.

«Ненадлежащее использование символики или отсылок, в данном случае отсылок на итальянское происхождение продуктов, которые не поставляются из Италии, может представлять собой мошенничество и, следовательно, потенциально быть подсудным делом», — говорится в заявлении депутата. Фиданца отметил, что начать официальную проверку потребовали от председателя Европейского парламента Роберты Метсолы.

Euractiv отмечает, что тема продуктов питания редко ускользает от внимания политиков, но «Карбонарагейт» лишь один из последних подобных историй. Так, в 2024 году депутаты от правой партии «Патриоты Европы» и представители делегаций нескольких стран поддержали критику в адрес меню столовых Европарламента, где широко представлены западноевропейские блюда, а восточноевропейские – «почти полностью отсутствуют». Парламенту предложили нанять шеф-повара из Восточной Европы, чтобы в меню появились, например венгерский гуляш или чешское вепржо-кнедло-зело (традиционное блюдо со свининой и тушеной капустой), отмечается в материале.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

На Украине предрекли час расплаты Зеленского из-за коррупции Миндича — Economist

Эстония заявила США об усилении гибридной войны России с НАТО

В РПЦ сообщили о работе над запретом пропаганды субкультуры квадроберов

Лукашенко потребовал от чиновников отказаться от «излишней советскости»

Порошенко и его партия заблокировали трибуну Рады

FT назвала «странность», мешающую быстрой переброске войск в Европе
Авторы
Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Европарламент Италия еда паста Роберта Метсола сельское хозяйство расследование проверка
Материалы по теме
Роспотребнадзор начал проверку в школе, где в хлебе нашли личинки
Общество
В Белом доме раскрыли меню обеда Трампа и Зеленского
Политика
Глава Росрыболовства рассказал, сколько можно хранить красную икру
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 ноября
EUR ЦБ: 94,42 (-0,68) Инвестиции, 09:21 Курс доллара на 18 ноября
USD ЦБ: 81,13 (0) Инвестиции, 09:21
«Русские Витязи» выступили на авиашоу в Дубае. Видео Технологии и медиа, 23:35
Паста в супермаркете Европарламента спровоцировала «Карбонарагейт» Политика, 23:35
Минтруд уточнит индикатор риска подмены трудовых отношений с самозанятыми Общество, 23:29
Палата представителей США проголосовала за раскрытие всех файлов Эпштейна Политика, 23:06
МИД Польши вызвал российского дипломата после диверсий на железной дороге Политика, 23:02
Россия и Иран: история сотрудничества РБК и РЭЦ, 23:00
На Украину прибыли 50 депортированных из США граждан Политика, 22:58
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Google запустила новую модель искусственного интеллекта Gemini 3 Технологии и медиа, 22:48
Суд Амстердама отказал оператору «Турецкого потока» в разморозке активов Бизнес, 22:45
Бизнес оценил долю бартера во внешней торговле России
РАДИО
 Бизнес, 22:32
Что умеет видеоаналитика на производстве и в ретейле РБК х МТС Бизнес, 22:30
Bloomberg узнал о планах Фидана сообщить России итоги визита Зеленского Политика, 22:21
Панорамный лаунж, бассейн и комфорт: какое жилье появится в Москве РБК и TATE, 22:05
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 22:00