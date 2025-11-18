Паста в супермаркете Европарламента спровоцировала «Карбонарагейт»
Паста Карбонара, продающаяся в супермаркете Европейского парламента, стала поводом для недовольства властей Италии. Рим требует провести расследование из-за еды, которой торгуют с использованием национальной символики республики. Издание Euractiv называет возникший скандал «Карбонарагейтом».
Министр сельского хозяйства Италии Франческо Лоллобриджида во время посещения Европарламента 17 ноября заметил в местном магазине еду, которая рекламировалась на полках как «итальянская». Чиновник усомнился в ее качестве и потребовал начать проверку.
Депутат Европарламента из комитета по сельскому хозяйству Карло Фиданца (член итальянской партии «Братья Италии», ее лидер — премьер-министр республики Джорджа Мелони) согласился с претензиями министра. По его словам, блюда из магазина, которые вызвали критику Рима, могут нарушать правила маркировки, введенные в ЕС и запрещающие вводить в заблуждение по поводу происхождения продукции.
«Ненадлежащее использование символики или отсылок, в данном случае отсылок на итальянское происхождение продуктов, которые не поставляются из Италии, может представлять собой мошенничество и, следовательно, потенциально быть подсудным делом», — говорится в заявлении депутата. Фиданца отметил, что начать официальную проверку потребовали от председателя Европейского парламента Роберты Метсолы.
Euractiv отмечает, что тема продуктов питания редко ускользает от внимания политиков, но «Карбонарагейт» лишь один из последних подобных историй. Так, в 2024 году депутаты от правой партии «Патриоты Европы» и представители делегаций нескольких стран поддержали критику в адрес меню столовых Европарламента, где широко представлены западноевропейские блюда, а восточноевропейские – «почти полностью отсутствуют». Парламенту предложили нанять шеф-повара из Восточной Европы, чтобы в меню появились, например венгерский гуляш или чешское вепржо-кнедло-зело (традиционное блюдо со свининой и тушеной капустой), отмечается в материале.
