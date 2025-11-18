 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Экс-главу технопарка «Сколково» арестовали по делу о взятке

Ренат Батыров
Ренат Батыров (Фото: Максим Коротченко / ТАСС)

Бизнесмен Ренат Батыров, работавший с 2014 по 2023 год генеральным директором технопарка «Сколково», арестован по делу о взятке.

В карточке дела указано, что его арестовали 15 ноября. Задержанному вменяют ч. 4 ст. 291.1 УК (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере). Максимальное наказание — лишение свободы на 12 лет.

После ухода из «Сколково» Батыров стал заниматься собственными проектами, среди которых 100CAPTAINS — сообщество предпринимателей и инвесторов, увлеченных яхтингом. Компания в телеграм-канале подтвердила задержание основателя. «Все проекты, которые мы строили вместе, остаются в движении», — говорится в сообщении.

Батыров также основатель астраханского IT-парка Fabrika, с 2005 по 2010 год был депутатом местной городской думы. В 2014–2023 годах – гендиректор технопарка «Сколково» (часть научно-технического центра «Сколково»). Сейчас эту должность занимает Роман Русанов.

Инновационный центр «Сколково» был основан в 2010 году по инициативе тогдашнего президента Дмитрия Медведева с целью создать «российскую Кремниевую долину». В 2011 году был открыт Сколковский технопарк и Скоолковский институт науки и технологий (Сколтех). С тех пор проект вырос в крупный наукоград, в том числе с жилой инфраструктурой на территории Москвы.

Проект реализуется Фондом развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий (Фондом «Сколково»)

Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
Сколково взятка уголовное дело
