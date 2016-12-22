Трамп отказался слушать запись убийства журналиста Хашкаджи

Президент США Дональд Трамп заявил, что отказался слушать аудиозапись, на которой запечатлен момент убийства иранского журналиста в консульстве Саудовской Аравии

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В интервью на телеканале Fox News президента США спросили по поводу записи, на которой запечатлен момент убийства Джамаля Хашкаджи в Стамбуле, сообщает The Hill. «Да, у нас есть эта запись. Но я не хочу ее слушать. Да и незачем мне это делать», — сказал глава Белого дома.

На уточняющий вопрос журналиста Трамп заявил, что запись очень болезненная. «Ужасно то, что там записано. Мне рассказали, что на ней содержится, так что мне нет надобности слушать», — сказал глава Белого дома.

Трамп описал произошедшее в Стамбуле как ужас и жестокость, однако все равно назвал Саудовскую Аравию близким союзником Соединенных Штатов. По его словам, вполне возможно, что никто никогда не узнает имя настоящего заказчика убийства журналиста. «В окружении наследного принца, возможно, были люди, которые замешаны. Однако сам принц говорит, что не имеет к этому никакого отношения», — сказал глава Белого дома.

Как выяснилось в середине октября, аудиозапись последних минут жизни Хашкаджи была сделана посредством его «умных» часов. Она позволила выяснить, что журналиста задушили в консульстве Саудовской Аравии после применения к нему пыток.

Хашкаджи отправился в Генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле для оформления документов 2 октября. С тех пор он не выходил на связь.

Власти Саудовской Аравии признали факт преступления, однако не назвали имя заказчика. Неизвестным остается и местонахождение тела убитого журналиста.