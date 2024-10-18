Кадры ракетной стрельбы фрегата «Адмирал флота Касатонов»

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Фрегат «Адмирал флота Касатонов» провел тренировочные стрельбы ракетой «Калибр» по береговой цели из акватории Баренцева моря.

Стрельба велась «в рамках плановых мероприятий боевой подготовки, выполнил ракетную стрельбу главным ракетным комплексом по береговой цели 2, сообщили в Минобороны.

Цель находилась на расстоянии более 1300 км на боевом поле «Чижа» в Архангельской области. Цель была поражена, добавили в ведомстве.

«Район проведения ракетной стрельбы был заранее закрыт для гражданского судоходства и полетов авиации», — сообщили в Минобороны.