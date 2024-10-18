В Крыму ФСБ задержала украинку за шпионаж в пользу СБУ

В Крыму задержали гражданку Украины, которая жила в Херсонской области. Она передала СБУ данные о российской армии, в частности о местах дислокации, полагает следствие

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ФСБ сообщила о задержании украинки, которая, по данным спецслужбы, передавала СБУ сведения о российской армии, в частности о дислокации российских военных в Херсонской области.

Девушка рассказала, что она вступила в телеграм-канал, потому что «посоветовали друзья». В этом телеграм-канале в ноябре появился пост с просьбой «об информации по определенному квадрату, местам дислокации, техники». «Инициативно решила скинуть места нахождения российских военных, жилые дома», — рассказала она.

Задержанная — гражданка Украины, которая жила в Херсонской области.

Против нее возбудили дело по ст. 276 УК России («Шпионаж»). По этой статье ей грозит до 20 лет лишения свободы. Ее отправили в СИЗО.