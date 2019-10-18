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Литва решила закупить «Черные ястребы» на замену Ми-8
В Вильнюсе посчитали, что ремонтировать старые советские вертолеты дорого и невыгодно
Вертолет UH-60M Black Hawk (Фото: Chiang Ying-ying / AP)

Министерство обороны Литвы приняло решение приобрести в США шесть новых вертолетов UH-60M Black Hawk («Черный ястреб») общей стоимостью €300 млн. Как сообщает LRT со ссылкой на сообщение военного ведомства, предполагается, что новые машины заменят советские Ми-8, которые по-прежнему находятся на вооружении. Использовать их будут как литовские военные, так и расквартированные в стране немецкие военнослужащие.

В Министерстве обороны Литвы рассчитывают, что соглашение о поставке вертолетов удастся заключить в конце следующего года, а первые машины Вильнюс получит в 2024 году. При этом в военном ведомстве прибалтийской республики надеются, что часть денег производителю вертолетов (Lockheed Martin-Sikorsky) заплатит правительство США из специальных фондов. По крайней мере, министр обороны Раймундас Кароблис заявил, что такой вариант развития событий «очень вероятен».

Заместитель министра обороны Гидрим Йеглинскас также заявил, что командование Национальной гвардии Пенсильвании, с которым литовские военные сотрудничают уже много лет, выразило готовность помочь прибалтийской стране с подготовкой летчиков и технического персонала.

При этом в Министерстве обороны Литвы указали, что купить новые «Черные ястребы» будет проще, чем поддерживать в нормальном состоянии Ми-8, срок эксплуатации которых подходит к концу. При этом в Вильнюсе отметили, что старые вертолеты часто приходится ремонтировать, а это сопряжено с трудностями из-за необходимости заказывать запчасти в России.

По данным Baltnews, оборонный бюджет Литвы составляет €948 млн, что на €53,5 млн больше, чем в прошлом году.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Литва
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