Россия ответила на идею губернатора Токио о марафоне Игр-2020 на Курилах

В российском посольстве в Японии шутку столичного губернатора сочли конфронтационной

В российском посольстве в Японии отреагировали на заявление губернатора Токио Юрико Коикэ, которая в одном из интервью предложила провести марафон Олимпийских игр 2020 года на «северных территориях» (так в Японии называют Южные Курилы). В заявлении, которое опубликовано в официальном Facebook дипмиссии, отмечается, что «спорт должен объединять, а не служить поводом для конфронтационных «шуток».

«Уверены, что у Японии достаточно своих земель с прохладным климатом. Но российские Южные Курилы к ним не относятся», — напомнили Коикэ дипломаты.

Заявление губернатора Токио появилось после того, как Международный олимпийский комитет и Оргкомитет Олимпиады-2020 приняли решение перенести из японской столицы в Саппоро марафон и соревнования по спортивной ходьбе из легкоатлетической программы Игр. Они аргументировали это тем, что на северном острове Хоккайдо температура летом на пять-шесть градусов ниже, чем в Токио, сообщало агентство Kyodo. Организаторы решили, что проведение марафона в Саппоро будет лучшим решением, чем перенос старта на шесть утра, как предполагалось ранее.

Для губернатора Токио и мэра Саппоро решение стало неожиданностью. Градоначальник Саппоро Кацухиро Акимото сказал, что он, конечно, польщен, но больше прокомментировать ничего не может, потому что о переносе в его город двух дисциплин из олимпийской программы узнал из новостей. Коикэ, в свою очередь, заявила, что если принимать такие поспешные решения, то дальше у организаторов Игр возникнет много проблем. Тогда она и отметила с сарказмом, что если кто-то ищет место попрохладней, то марафон стоит отправить на Курилы.

С проблемами при проведении легкоатлетических соревнований организаторы в этом году столкнулись во время чемпионата мира по легкой атлетике, который прошел в Катаре. Решить проблему 40-градусной жары на стадионе удалось при помощи мощных кондиционеров. Марафон же и спортивную ходьбу на 20 км (их традиционно проводят на городских улицах) пришлось проводить ночью, чтобы не навредить здоровью спортсменов.