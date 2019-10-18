Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика образования
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 18 октября
USD ЦБ: 64,01 (-0,33) Quote, 17 окт, 15:52
Курс евро на 18 октября
EUR ЦБ: 70,9 (-0,15) Quote, 17 окт, 15:52
Минприроды запретит выбрасывать батарейки в мусоропроводы Бизнес, 09:38 Центробанк насчитал в России 240 финансовых пирамид Финансы, 09:29 Чек-лист: готов ли ваш автомобиль к зимнему сезону РБК и Dunlop, 09:25 Глава ЦБ заявила о возможности «решительного» снижения ставки Экономика, 09:19 В Новосибирске загорелись два частных дома и взорвался газ Общество, 09:14 СМИ сообщили о планах Минпромторга приостановить повышение утильсбора Деньги, 09:06 Министр-аниматор: как Михаил Абызов попал в правительство и в СИЗО Политика, 09:06 Как китайский конкурент Nike будет обходить западные бренды — Bloomberg Pro, 09:02 Россия ответила на идею губернатора Токио о марафоне Игр-2020 на Курилах Политика, 09:02 Мода и время: какие стили популярны у покупателей загородных домов РБК и Элитная недвижимость, 08:55 Сына наркобарона Коротышки задержали и почти сразу отпустили Общество, 08:51 Трамп сообщил о близости США и Италии со времен Древнего Рима Политика, 08:47 Кредитные истории миллиона россиян попали в открытый доступ Общество, 08:44 Требовавшей 50 млн руб. парализованной фристайлистке присудили 3 млн руб. Спорт, 08:33
Политика ,  
0 
Россия ответила на идею губернатора Токио о марафоне Игр-2020 на Курилах
В российском посольстве в Японии шутку столичного губернатора сочли конфронтационной

В российском посольстве в Японии отреагировали на заявление губернатора Токио Юрико Коикэ, которая в одном из интервью предложила провести марафон Олимпийских игр 2020 года на «северных территориях» (так в Японии называют Южные Курилы). В заявлении, которое опубликовано в официальном Facebook дипмиссии, отмечается, что «спорт должен объединять, а не служить поводом для конфронтационных «шуток».

«Уверены, что у Японии достаточно своих земель с прохладным климатом. Но российские Южные Курилы к ним не относятся», — напомнили Коикэ дипломаты.

Заявление губернатора Токио появилось после того, как Международный олимпийский комитет и Оргкомитет Олимпиады-2020 приняли решение перенести из японской столицы в Саппоро марафон и соревнования по спортивной ходьбе из легкоатлетической программы Игр. Они аргументировали это тем, что на северном острове Хоккайдо температура летом на пять-шесть градусов ниже, чем в Токио, сообщало агентство Kyodo. Организаторы решили, что проведение марафона в Саппоро будет лучшим решением, чем перенос старта на шесть утра, как предполагалось ранее.

Для губернатора Токио и мэра Саппоро решение стало неожиданностью. Градоначальник Саппоро Кацухиро Акимото сказал, что он, конечно, польщен, но больше прокомментировать ничего не может, потому что о переносе в его город двух дисциплин из олимпийской программы узнал из новостей. Коикэ, в свою очередь, заявила, что если принимать такие поспешные решения, то дальше у организаторов Игр возникнет много проблем. Тогда она и отметила с сарказмом, что если кто-то ищет место попрохладней, то марафон стоит отправить на Курилы.

С проблемами при проведении легкоатлетических соревнований организаторы в этом году столкнулись во время чемпионата мира по легкой атлетике, который прошел в Катаре. Решить проблему 40-градусной жары на стадионе удалось при помощи мощных кондиционеров. Марафон же и спортивную ходьбу на 20 км (их традиционно проводят на городских улицах) пришлось проводить ночью, чтобы не навредить здоровью спортсменов.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Япония, Курилы
Задайте вопрос Максиму Орешкину
Министр ответит на самые популярные из них в онлайне на РБК
Отправить
Материалы по теме
Россия отказалась обсуждать с Японией появление вооружений на Курилах
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter