Spiegel узнал о расследовании в отношении министра обороны Германии

Руководство Минобороны ФРГ заподозрили в найме «армии» внешних консультантов, которые работали в ведомстве как постоянные сотрудники. По немецким законам в таком статусе они должны оказывать услуги только на временной основе

Урсула фон дер Ляйен (Фото: Britta Pedersen / DPA / ТАСС)

Берлинская прокуратура открыла расследование против министра обороны ФРГ Урсулы фон дер Ляйен, ее подозревают в избыточном использовании услуг бизнес-консультантов. Об этом пишет Spiegel со ссылкой на источники. Прокуратура намерена выяснить, имеет ли постоянная занятость консультантов в Министерстве обороны отношение к фиктивной самозанятости.

Поводом для расследования стала жалоба на министра, которая была подана в конце сентября кем-то из приближенных фон дер Ляйен, отмечает Spiegel.

В Германии работодатели не предоставляют самозанятым сотрудникам социальное обеспечение. В случае​ если выяснится, что в министерство умышленно нанимались самозанятые сотрудники, которые по факту работали как постоянные, руководителя министерства можно будет привлечь к ответственности.

Составитель жалобы также указал на то, что военное ведомство, по его мнению, почти полностью зависело от внешних консультантов во многих областях, в первую очередь в вопросах применения информационных технологий. Он написал о целой «армии» консультантов, которые сотрудничали с Минобороны. При этом контракты для консультантов практически всегда направлялись конкретным кандидатам без проведения торгов и не проверялись на предмет экономической целесообразности.

В жалобе отмечается, что на услуги консультантов ведомство могло потратить €70 млн. Как отмечает Spiegel, в министерстве уже циркулировали слухи о некой «дружеской» системе, которой в ведомстве пользовались при подборе новых консультантов.