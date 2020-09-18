В резиденцию посла США в России прорвался автомобиль

В результате инцидента никто не пострадал, находившийся за рулем автомобиля россиянин задержан

Резиденция посла США в Москве (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Неизвестный на автомобиле в пятницу прорвался на территорию «Спасо-Хауса», резиденции посла США в Москве. Представитель посольства Ребекка Росс сообщила, что за рулем автомобиля, прорвавшегося через ограждение, был гражданин России.

«Он был задержан персоналом посольства и передан местным властям. Посла [Джона] Салливана в это время не было дома. Никто не пострадал», — написала Ребекка Росс на своей странице в сети Twitter.

Позднее сообщение об инциденте появилось и на странице посольства.

«Спасо-Хаус» был избран в качестве резиденции посла США в 1933 году, поначалу здание использовалось также в качестве канцелярии посольства. С момента установления дипломатических отношений между СССР и США в «Спасо-Хаусе» жили 28 глав американской дипмиссии.