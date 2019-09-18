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В Евросоюзе в ноябре усилят контроль за исполнением санкций
С ноября санкционные вопросы в Евросоюзе будут курировать не внешнеполитические, а экономические структуры. Это усилит контроль над санкционным режимом, пообещали в Брюсселе
Фото: Francisco Seco / AP

Кто будет отвечать за применение санкций

С ноября вопросы санкционной политики, в том числе контроль над их исполнением, начнут курировать финансовые структуры Европейской комиссии. Информация о соответствующем решении опубликована на сайте Еврокомиссии.

В частности, санкционная служба (Unit FPI.5) будет выведена из-под контроля службы внешнеполитических инструментов ЕС, подчиняющейся верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности. Ее полномочия будут переданы структурам, подотчетным еврокомиссару Валдису Домбровскису. В новой Еврокомиссии он станет заместителем председателя этого исполнительного органа ЕС, а также будет отвечать за экономику, финансовые услуги и социальный диалог.

Новый состав Еврокомиссии приступит к работе 1 ноября. Ведомство Домбровскиса займется как вопросами применения санкций Евросоюза в отношении третьих стран, так и затрагивающими ЕС санкциями, введенными иностранными государствами, объяснил РБК директор французского отделения британской консалтинговой компании Aperio Intelligence Джордж Волошин.

Структуры под руководством Домбровскиса также получили полномочия на борьбу с финансовыми преступлениями, в частности с отмыванием денег. Ранее они были закреплены за юридическими структурами Еврокомиссии, в частности за Генеральным управлением юстиции. «Борьба с отмыванием денег набрала актуальность в свете всех последних скандалов с участием как малоизвестных, так и респектабельных финучреждений из разных стран ЕС», — сказал Волошин.

Зачем Евросоюз перепоручил санкционный мандат

«Цель — гарантировать более надежную защиту от экстерриториальных санкций, сделать финансовый сектор ЕС более устойчивым и наладить исполнение санкций надлежащим образом, используя инструменты в финансовом секторе», — сказала РБК пресс-секретарь Еврокомиссии Мина Андреева. По ее словам, «санкции продолжат оставаться одним из главных инструментов внешней политики [Евросоюза]».

Избранный председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Домбровскиса укрепить европейский суверенитет. «Я хочу, чтобы вы разработали меры, гарантирующие устойчивость Европы перед экстерриториальными санкциями, которые вводят третьи страны. Я хочу, чтобы вы гарантировали, что санкции в ЕС реализованы должным образом, в частности в рамках финансовой системы», — пишет она в послании, обращенном к сотрудникам ведомства Домбровскиса. Текст обращения опубликован на сайте Еврокомиссии.

Ранее в ЕС высказывали недовольство относительно применения третьими странами ограничений, которые мешают европейским компаниям, в частности санкций США против Ирана. Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер также высказывался против применения Америкой антироссийских ограничений, которые могут затронуть работу компаний ЕС.

По словам Андреевой, нововведения помогут Евросоюзу привести собственные санкционные механизмы в соответствие со стандартами, действующими во многих европейских странах.

Если посмотреть на международные аналоги, то практически везде основными санкционными вопросами занимаются министерства финансов, подтвердил Волошин. «Американское казначейство и OFAC в США, Казначейство ее величества и отдел OFSI в Великобритании, структуры DG Trésor во Франции — практически везде основными санкционными проблемами занимаются министерства финансов. Внешнеполитические ведомства также участвуют в санкционных мероприятиях, но в меньшей степени», — пояснил эксперт.

По словам Волошина, такой подход оправдан: «Санкции связаны с работой финансовых рынков и услуг. Это касается как заморозки средств подсанкционных лиц на счетах в европейских фининститутах, так и вопросов, связанных с отмыванием незаконных средств».

Скажется ли перераспределение полномочий на санкционной политике ЕС

Решения о санкциях принимаются на политическом уровне, поэтому техническое перераспределение полномочий никак не повлияет на заданные рамки санкционного режима ЕС, считает Волошин. «Кроме того, Домбровскис вряд ли будет заниматься вопросами санкций вплотную, поскольку его другие обязанности куда важнее», — уточнил он.

Как пояснил Волошин, ведомство Домбровскиса займется прежде всего координацией мер по борьбе с отмыванием денег через финансовые рынки. «В том, что касается санкций, он будет работать по модели национальных финансовых ведомств, но с координирующей ролью, поскольку реализация санкций происходит на уровне государств-членов», — сказал эксперт.

Теоретически утвержденные Евросоюзом нововведения должны помочь усилить контроль над исполнением санкций, считает аналитик консалтинговой компании AKE Group по вопросам политических рисков Максимилиан Хесс. «То, что санкции будет курировать не внешнеполитическое, а финансовое ведомство, — шаг в верном направлении», — сказал он РБК. Впрочем, многое будет зависеть от того, насколько активно ведомство Домбровскиса будет пользоваться предоставленными ему инструментами.

Автор: Евгений Пудовкин
Теги: санкции, Евросоюз
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