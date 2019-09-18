В Евросоюзе в ноябре усилят контроль за исполнением санкций

В Евросоюзе в ноябре усилят контроль за исполнением санкций

С ноября санкционные вопросы в Евросоюзе будут курировать не внешнеполитические, а экономические структуры. Это усилит контроль над санкционным режимом, пообещали в Брюсселе

Фото: Francisco Seco / AP

Кто будет отвечать за применение санкций

С ноября вопросы санкционной политики, в том числе контроль над их исполнением, начнут курировать финансовые структуры Европейской комиссии. Информация о соответствующем решении опубликована на сайте Еврокомиссии.

В частности, санкционная служба (Unit FPI.5) будет выведена из-под контроля службы внешнеполитических инструментов ЕС, подчиняющейся верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности. Ее полномочия будут переданы структурам, подотчетным еврокомиссару Валдису Домбровскису. В новой Еврокомиссии он станет заместителем председателя этого исполнительного органа ЕС, а также будет отвечать за экономику, финансовые услуги и социальный диалог.

Новый состав Еврокомиссии приступит к работе 1 ноября. Ведомство Домбровскиса займется как вопросами применения санкций Евросоюза в отношении третьих стран, так и затрагивающими ЕС санкциями, введенными иностранными государствами, объяснил РБК директор французского отделения британской консалтинговой компании Aperio Intelligence Джордж Волошин.

Структуры под руководством Домбровскиса также получили полномочия на борьбу с финансовыми преступлениями, в частности с отмыванием денег. Ранее они были закреплены за юридическими структурами Еврокомиссии, в частности за Генеральным управлением юстиции. «Борьба с отмыванием денег набрала актуальность в свете всех последних скандалов с участием как малоизвестных, так и респектабельных финучреждений из разных стран ЕС», — сказал Волошин.