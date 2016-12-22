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СКР решил издать сборник интервью «главного следователя страны»
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СКР решил издать сборник интервью «главного следователя страны»
Политика, 19:50
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СКР решил издать сборник интервью «главного следователя страны»
СК планирует опубликовать сборник со всеми интервью Александра Бастрыкина «Российской газете». Книга получила название «От истоков: 10 лет работы Следственного комитета в интервью с главным следователем страны»
Александр Бастрыкин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Следственный комитет России проводит конкурс на издание сборника со всеми интервью главы ведомства Александра Бастрыкина «Российской газете». Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте госзакупок. Первым внимание на закупку обратило издание «Знак».

Бастрыкин в 2007 году возглавил Следственный комитет при прокуратуре, а в 2011 году и выделенный в отдельное ведомство Следственный комитет России.

СКР готов выделить 1 млн 256 тыс. руб. на издание сборника «От истоков: 10 лет работы Следственного комитета в интервью с главным следователем страны». В ведомстве обещают прислать заказчику текстовые и фотоматериалы в течение двух дней после заключения контракта. СКР требует выполнения работ за две недели, сборник должен быть издан до конца года.

Ведомство требует от победителя выпустить 2 тыс. экземпляров сборника, в котором будет 38 страниц формата немногим больше А5. В сумму входят разработка художественно-графического решения сборника, набор и верстка, обработка фотографий, редактирование, корректура и подготовка к печати.

Весь тираж СКР требует доставить на склад по адресу: Технический переулок, д. 2, где находится административное здание Следственного комитета.

Автор: Павел Казарновский.
Теги: ГСУ СКР , Александр Бастрыкин
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