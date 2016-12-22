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Экс-глава Госнаркоконтроля займется выращиванием льна
Политика, 15:27
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Экс-глава Госнаркоконтроля займется выращиванием льна
Бывший директор ФСКН Виктор Иванов создал «Льняной союз» для возрождения в России производства льна. По его словам, эта отрасль заинтересовала его еще во время работы в руководстве ФСБ и Госнаркоконтроля
Виктор Иванов (Фото: Дмитрий Коротаев / «Коммерсантъ»)

Бывший директор ФСКН и экс-заместитель руководителя администрации президента России Виктор Иванов возглавил попечительский совет межрегионального общественного фонда «Льняной союз». В будущем он намерен заняться бизнесом в льняной отрасли, рассказал РБК Иванов.

«Этот фонд был создан для решения проблемы сырья для легкой текстильной промышленности. Было поручение президента еще от 20 января 2016 года по обеспечению импортозависимости от хлопка и наращиванию производства льнаволокна, где соответствующие задачи были названы стратегическими. К сожалению, ни одна из поставленных задач не была выполнена и отчет контрольному управлению президента по нему был в очередной раз перенесен на ноябрь. В целях развития льняной отрасли в этом году мной был создан фонд, который позволит приступить к работе с производителями и регионами», — рассказал Иванов.

По его словам, в этом году Минсельхоз выделяет погектарные средства — 10 тыс. руб. на каждый гектар, засеянный льном. Это прямая субсидия из бюджета. И в следующем году эта программа тоже будет действовать. «Пока она не привязана к тому, сколько льна было собрано», — объяснил Иванов.

В 2018–2020 годах на поддержку льноводства Минсельхоз планирует направить 20 млрд руб., в том числе 7,4 млрд руб. в этом году, говорил в ходе инвестиционного форума в Сочи директор департамента экономики, инвестиций и регулирования рынков АПК в Минсельхозе Анатолий Куценко. По оценке министерства, благодаря господдержке можно обеспечить рентабельность льняной отрасли не ниже 15–20%, что позволит последовательно наращивать производство.

Лен и нацбезопасность

Комментируя свой уход с государственной службы, Иванов рассказал, что уступил «дорогу молодым», а свой опыт намерен применить прежде всего в льняной отрасли. Как рассказал РБК Иванов, идея заняться льняной отраслью возникла у него во время работы в руководстве органов госбезопасности. «Будучи в свое время чиновником в Федеральной службе безопасности, где отвечал за вопросы экономической безопасности, в администрации президента, да и в ФСКН, я видел, что существует колоссальная проблема, которая имеет свое решение. Это вопрос национальной безопасности. Президент так и обозначил задачу — как стратегическую», — рассказал Иванов.

Сейчас легкая промышленность ориентирована в основном на производство тканей из хлопка, а хлопок импортируется, заметил экс-глава Госнаркоконтроля.

«С падением рубля в 2014 году цены на хлопок выросли почти в два раза, — говорит Иванов. — Фатальная зависимость от хлопка — это провал региональной политики в СНГ и упущение в развитии промышленности».

Кто такой Виктор Иванов

Директор ФСКН считался человеком из ближнего окружения Владимира Путина. Иванов ушел с поста директора ФСКН в 2016 году после указа президента о ликвидации службы. Ранее он не давал комментариев СМИ о своей новой работе.

Иванов начинал службу в органах госбезопасности Ленинграда и Ленинградской области в 1970-е годы, уволился в запас в 1994 году и перешел на службу в мэрию Санкт-Петербурга. После назначения Владимира Путина директором ФСБ Иванов возглавил Управление собственной безопасности спецслужбы, а затем департамент экономической безопасности ведомства. С 2000 года Иванов занимал пост заместителя руководителя администрации президента России, курируя кадровую политику. В 2002 году он возглавил совет директоров оборонного концерна «Алмаз-Антей», на предприятиях которого производятся комплексы ПВО С-300 и С-400. В 2005 году Иванов стал председателем совета директоров «Аэрофлота». В 2008 году после отставки с поста директора ФСКН Виктора Черкесова Иванов возглавил Госнаркоконтроль.

Автор: Максим Солопов.
Теги: ФСКН , сельское хозяйство , Виктор Иванов
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