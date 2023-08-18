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МВД объявило в розыск журналиста Карена Шаиняна

МВД объявило в розыск журналиста Карена Шаиняна
Шаинян освещает жизнь ЛГБТ-сообщества и ведет на немецком телевидении программу о России, он редактировал книги «Вся кремлевская рать» и «Империя должна умереть». Журналиста объявили в розыск по статье УК
Карен Шаинян
Карен Шаинян (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

МВД объявило в розыск журналиста Карена Шаиняна, признанного в России иноагентом и внесенного в реестр экстремистов и террористов, по статье Уголовного кодекса. Сведения об этом содержатся в базе розыска ведомства.

Шаинян в прошлом апреле говорил РБК, что не намерен маркировать сообщения в связи со статусом иноагента и уверен, что попадание в список не окажет влияния на его жизнь. Журналист покинул Россию через неделю после начала на Украине полномасштабных боев.

Перечень экстремистов и террористов журналист пополнил в этом июле.

Шаинян ведет YouTube-канал с 200 тыс. подписчиков, а также шоу Straight Talk With Gay People, освещающего проблемы открытых геев, лесбиянок, бисексуалов и трансгендерных людей. Кроме того, он сотрудничает с немецким русскоязычным каналом OstWest — выпускает шоу «За гранью» о «действительности и мыслях людей в России за пределами Москвы».

Журналист вместе с Михаилом Зыгарем (внесен в перечень иноагентов) и кинокомпанией «Базелевс» Тимура Бекмамбетова в 2018 году запустил проект — исторический сериал для смартфонов 1968.Digital. Он также редактировал книги Зыгаря «Империя должна умереть» и «Вся кремлевская рать».

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
МВД розыск журналист
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