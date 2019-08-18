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Политика ,  
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Украинский посол заявил о потере страной признаков государства
Постпред при Совете Европы посоветовал властям создать красные линии в политике, чтобы страна не стала серой и хлипкой. Украина все же движется вперед, но «недопустимо медленно и невыразимо болезненно», считает дипломат
Фото: Стрингер / РИА Новости

Постпред Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба опубликовал в издании «Зеркало недели» статью, в которой поделился опасениями по поводу будущего страны. По его словам, за почти 30 лет независимости Украина «постоянно экспериментировала над собой в поисках оптимальной модели управления», а новые власти всякий раз пытались стереть прошлое, обвиняя во всем предшественников.

Кулеба отметил, что за все эти годы Украиной управляли и коммунисты, и криминалитет, и бизнесмены, а теперь к власти пришли представители «креативной индустрии». «Кажется, при власти не побывали только интеллигенты, военные и земледельцы», — пишет дипломат.

Украина не создала экономического чуда, бюрократический аппарат почти развален. «Мы теряем главные признаки любого государства — население и территорию», — признает Кулеба.

Посол посетовал на то, что от «авторитарной, агрессивной России» Украина отстает на 40 позиций в рейтинге Doing Business. «Россия в списке находится на 31-м месте. Она просто это сделала. Без подвигов и жертв, успевая при этом не свои земли терять, а захватывать территории соседних государств и стремительно развивая армию и сети поддержки в мире», — пишет Кулеба. «Мы ходим антикоррупционными кругами с собственноручно высеченным на лбу брендом «Коррумпированное государство», — дополняет он.

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При этом Кулеба отмечает, что «недопустимо медленно и невыразимо болезненно» Украина все же движется вперед. Однако чтобы государство не ослабло до критически низкого уровня, не стало серым и хлипким, Украине нужно создать красные линии в политике, правильно балансировать в квадрате «США, ЕС, Турция, Россия», учитывать «внутреннюю разность», уменьшать трение в обществе и с соседями.

Кулеба призвал новые власти Украины не пересматривать установленные законодательством правила, продолжать курс на интеграцию в ЕС и НАТО, но при этом наращивать торговлю со странами Азии.

Кулеба работает в МИД Украины с 2003 года. В 2013 году он уходил на пост советника вице-премьера Константина Грищенко, но уже в следующем году вернулся во внешнеполитическое ведомство по приглашению Павла Климкина. Должность постпреда при Совете Европы Кулеба занимает с 2016 года.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Украина
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