Кремль реформирует молодежные лагеря

Кремль реформирует систему управления и организацию работы основных молодежных лагерей.

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«Переформатирование» молодежных лагерей начнется уже в этом году, но окончательно новая система заработает следующим летом, рассказал РБК источник в Росмолодежи и подтвердил собеседник в Кремле. Смысл реформы в том, что почти все крупнейшие молодежные форумы (их девять по числу федеральных округов) станут профессиональными, то есть на них будут приезжать молодые люди, занимающиеся определенной деятельностью или получающие определенное образование.

Крупнейшим лагерем останется «Селигер» – там соберется молодежь, нацеленная на общественно-политическую сферу. Это будут молодые историки, политологи, юристы, экономисты, представители молодежных партий и движений, студенческих и волонтерских организаций. Для каждой специальности будет выделена отдельная смена длительностью в неделю, по 1-1,5 тыс. человек каждая.

«Таврида» станет местом сбора начинающих деятелей культуры. Отдельные смены будут у молодых культурологов, журналистов, литераторов, дизайнеров, актеров, режиссеров. Обсуждается, что для последних будет организован молодежный кинофестиваль, говорит человек, близкий к оргкомитету форума. Смен тоже будет пять-шесть, но они соберут от пятисот до тысячи человек каждая, подчеркивает собеседник.

Скорее всего, по такому же принципу будут устроены и другие крупные лагеря, говорит источник в Кремле. Например, «Бирюса» в Красноярском крае может стать местом сбора представителей технических специальностей, рассказывает он. Работа лагерей будет строиться почти одинаково – в первой половине дня участники выслушают две-три лекции, затем они примут участие в дискуссиях, а вечером их будет ждать высокопоставленный «гость дня».

При новой системе организовать приезд лекторов и вип-гостей будет удобнее, считает источник в администрации президента. Сейчас они вынуждены контактировать с самой разной аудиторией, теперь же конкретные специалисты будут общаться с молодыми людьми, начинающими работать в той же отрасли. «Мы считаем важным работать именно с конкретными направлениями и средами, чтобы понимать их целеполагание и ориентиры. Охватить всех все равно невозможно, поэтому было решено расставить приоритеты», – говорит собеседник в Кремле.

В новом виде форумы станут меньше. Если до сих пор на «Селигер» приезжали по нескольку десятков тысяч человек, то в следующем году в лагере ожидают около 10 тыс., рассказывает источник, близкий к Росмолодежи. В «Тавриду», по его словам, приедут 5–7 тыс. человек. В то же время участники основных лагерей смогут рассчитывать на получение грантов от профессиональных ассоциаций, кроме того, качество контента возрастет, говорит собеседник в агентстве. Это не вызовет рост бюджетных расходов, уверяет он. В этом году, как сообщал ранее РБК, на «Селигер» из бюджета было выделено 273 млн руб.

Новая система будет опробована уже в этом месяце. 22–29 августа на «Селигере» пройдет дополнительная смена, на которую, как и сообщал ранее РБК, съедутся студенты, аспиранты, ассистенты кафедр, преподаватели и доценты, представляющие общественно-политические специальности. На экспериментальном форуме тематическими будут не недели, а дни, но с молодыми специалистами уже пообщаются высокие чиновники. Например, к политологам может приехать руководитель управления внутренней политики Олег Морозов, а к историкам – председатель думского комитета по образованию Вячеслав Никонов. Ожидается и приезд руководителя управления по общественным проектам Кремля Павла Зеньковича.

Основным куратором «Селигера» будет управление внутренней политики, а поддержку при проведении окажет Российское общество политологов. Куратором «Тавриды» будет управление по общественным проектам, поддержку, как и в этом году, окажет Народный фронт.

До сих пор за работу лагерей отвечало Федеральное агентство по делам молодежи. Росмолодежи оставят оргвопросы, но формально они перейдут в подчиненную ей структуру. Сейчас обсуждается создание на базе подведомственного агентству учреждения «Роспатриотцентр» новой единой дирекции – по подготовке и проведению лагерей, говорит собеседник, близкий к руководству ведомства. «Росмолодежь же сосредоточится на проектных вещах и смыслах – будет заниматься программами по работе с молодежью. А то до сих пор восемьдесят из ста сотрудников агентства занимались только работой лагерей», – говорит источник, близкий к руководству ведомства. Собеседник в Росмолодежи сказал РБК, что рассчитывает на то, что планы будут воплощены в жизнь.

В последние годы на «Селигере» возник кризис смыслов, все меньше был понятен всеобщий надрыв по поводу того, «как здорово, что все мы здесь сегодня собрались», говорит политолог Михаил Виноградов. Поэтому желание организаторов что-то менять понятно, говорит он.

Организационные проблемы тоже были, например случился скандал с отравлением участников лагеря, и Росмолодежь много критиковали, напоминает эксперт. Федеральное агентство все чаще стало восприниматься как избыточное звено между политическим руководством страны и «Селигером», возможно, поэтому это звено было решено убрать, предполагает Виноградов. В этом году на «Селигере» уже прошло четыре заезда и впервые даже пройдет пятый – это говорит об усилении интереса к работе форума, возражает представитель Росмолодежи. Он подчеркнул, что гости и участники форума довольны тем, как он проходит.

Форум Росмолодежи и ОНФ «Таврида» проходит в Крыму с 10 по 20 августа. За это время там успели побывать многие известные деятели культуры и члены правительства. В их числе актер Дмитрий Харатьян и режиссеры Станислав Говорухин и Никита Михалков, министр образования Дмитрий Ливанов, министр культуры Владимир Мединский и министр связи Николай Никифоров. Во время работы лагеря был представлен Центр правовой поддержки журналистов ОНФ, презентован альбом по итогам автопробега «Экспедиция «Россия-2014», а также прошла акция, высмеивающая заявление президента США Барака Обамы о том, что Владимир Путин является единственным туристом в Крыму.

Михаил Рубин