NYT узнала о возможном ударе по фермерам США из-за пошлин против России

В 2024 году США импортировали удобрения из России на $1,3 млрд. Без них затраты фермеров из США могут вырасти на 30–40%

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Планы президента США Дональда Трампа ввести 100-процентные тарифы на российские товары могут спровоцировать резкий рост цен мочевины — ключевого удобрения для кукурузы и сои, сообщает The New York Times. США импортировали российских удобрений на $1,3 млрд в 2024 году, преимущественно мочевины и аммиачной селитры.

Особую тревогу, отмечает издание, у американцев вызывает ситуация с аммиачной селитрой — 46% ее импорта приходится именно на Россию. Как пояснил аналитик S&P Capital Аллан Пикетт, немногие страны производят это удобрение. Замена российских поставок потребует времени и увеличит затраты фермеров на 30–40%, что неизбежно приведет к росту стоимости конечного продукта.

Фермерские хозяйства, выращивающие кукурузу и сою, уже находятся в сложном положении из-за низких цен на свою продукцию. Компании закладывают потенциальные риски в стоимость. По данным Института удобрений, на подкормки приходится около 15% расходов среднего хозяйства.

Как пишет NYT, угроза введения пошлин уже изменила торговые потоки: в 2025 году импорт российской мочевины в США вырос на 34%, тогда как общий ввоз удобрений сократился на 18%. Вероника Най из Института удобрений объясняет это опасениями импортеров, что пошлины могут быть введены в период между подписанием контракта и поставкой.

Эксперты отмечают, что ситуация не катастрофична и США смогут со временем нарастить собственное производство мочевины или аммиачной селитры, хотя это потребует значительных затрат. С калийными удобрениями сложнее — 90% потребления покрывается за счет импорта — в основном из Канады, которая также может попасть под новые тарифы.