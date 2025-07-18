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В Чехии приняли закон о пятилетних сроках за пропаганду коммунизма

Президент Чехии Петр Павел подписал закон о запрете пропаганды коммунизма
Новыми поправками в УК Чехии коммунистическая пропаганда приравнивается к нацистской. Принятие закона осудила местная компартия. Москва называла заявления о тождественности нацизма и коммунизма кощунственными
Фото: Viacheslav Life Studio / Shutterstock
Фото: Viacheslav Life Studio / Shutterstock

Президент Чехии Петр Павел подписал закон о запрете пропаганды коммунизма. За создание и поддержку движений с такой идеологией теперь предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы, передает Euractiv.

Инициатива была разработана по предложению чешских научных учреждений, включая Институт по изучению тоталитарных режимов, которые указывали на необходимость устранения «правового дисбаланса». Аналогичный запрет в Чехии действует в отношении пропаганды нацизма.

Коммунистическая партия Чехии и Моравии (КПЧМ) осудила принятие закона, назвав его политически мотивированным. «Это очередная провальная попытка вывести КПЧМ за рамки закона и запугать критиков действующего режима», — заявили в партии.

Остается неопределенность в вопросе применения нового закона к КПЧМ, отмечает издание. Хотя сейчас партия не представлена в парламенте, последние соцопросы показывают, что она может преодолеть барьер 5% на октябрьских выборах и получить мандаты.

Чешский Институт по изучению тоталитарных режимов, Музей памяти ХХ века и Платформа европейской памяти и совести ранее выступили с совместной инициативой о внесении изменений в уголовное законодательство. В заявлении они настаивали на необходимости установить равную ответственность за пропаганду коммунистической и нацистской идеологий, писало издание.

Как отмечали эксперты, существующее законодательство строго преследовало нацистскую символику, но «содержало пробелы» в отношении коммунистической атрибутики. Это приводило к ситуации, когда товары с изображением нацистских лидеров были запрещены, а аналогичная продукция с символикой коммунизма (например, с изображением Ленина) свободно продавалась.

Российские власти называли заявления западных стран о тождественности нацизма и коммунизма неприемлемыми и кощунственными. «Подобные суждения не только оскорбительны для народа России, они оскверняют память миллионов советских граждан, погибших в борьбе с фашизмом», — говорила представитель МИД России Мария Захарова.

В России действует административная ответственность за публичное отождествление роли СССР и нацистской Германии в ходе Второй мировой войны. Для граждан за такие действия предусмотрен арест до 15 суток или штраф до 2 тыс. руб., для должностных лиц — до 4 тыс. руб., для юрлиц — до 25 тыс. руб.

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Чехия коммунизм запрет пропаганда
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