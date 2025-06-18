Израиль заявил об ударе по службе внутренней безопасности Ирана
Израиль атаковал штаб-квартиру службы внутренней безопасности Ирана — «главного орудия угнетения иранского диктатора», заявил министр обороны еврейского государства Исраэль Кац в соцсети X.
Удар нанесли израильские истребители.
NBC передает, что поступили сообщения об ударах в Тегеране в районе площади Нобоньяд — там находится штаб-квартира Минобороны Ирана. Иранское агентство Fars также сообщало о взрывах в районе города-спутника Ирана Кереджа, где расположен аэропорт Пайам.
Читайте РБК в Telegram.
Конфликт Израиля и Ирана. Главное
Задержанного в Ереване российского бизнесмена Карапетяна обвинили в призывах к захвату власти
Politico: Трамп выступил против снижения потолка на российскую нефть
Семерых мужчин обвинили в крупнейшей краже ювелирных изделий в истории США
АвтоВАЗ представил свой первый кроссовер на ПМЭФ
Глава «Ростелекома» призвал не пускать обратно ушедшие из России компании
Верховный лидер Ирана пригрозил США «непоправимым ущербом» в случае вмешательства
Дмитриев рассказал о последствиях антироссийских санкций
Трамп допустил удары США по ядерным объектам Ирана
Трамп рассказал о беседе с Путиным
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов