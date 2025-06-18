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Война Израиля и Ирана ,  
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Израиль заявил об ударе по службе внутренней безопасности Ирана

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Война Израиля и Ирана

Израиль заявил об ударе по службе внутренней безопасности Ирана
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Израиль атаковал штаб-квартиру службы внутренней безопасности Ирана — «главного орудия угнетения иранского диктатора», заявил министр обороны еврейского государства Исраэль Кац в соцсети X.

Удар нанесли израильские истребители.

NBC передает, что поступили сообщения об ударах в Тегеране в районе площади Нобоньяд — там находится штаб-квартира Минобороны Ирана. Иранское агентство Fars также сообщало о взрывах в районе города-спутника Ирана Кереджа, где расположен аэропорт Пайам.

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