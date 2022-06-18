Минобороны России: в Николаеве задействовали 40 актеров для постановочных съемок

Минобороны сообщило о 40 актерах в Николаеве для постановочных съемок

Украинские спецслужбы планируют распространить постановочные материалы в украинских и западных СМИ, чтобы обвинить ВС России в ударах по гражданским объектам, уточняет российское Минобороны

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Спецслужбы Украины начали готовить в Николаеве постановочные видеосюжеты о якобы разрушенных домах и оставшихся без жилья мирных жителях в результате обстрелов российских военных. Об этом сообщило Минобороны России.

«В постановочных видеосъемках задействовано более 40 актеров, всем участникам выплачено денежное вознаграждение в размере $25», — говорится в сообщении в Telegram.

В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что подобные «фейки», которые распространяются украинской «фабрикой лжи» по заказу «западных кураторов», не соответствуют действительности.

ВС России относятся к мирному населению Украины «исключительно гуманно» и не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры, подчеркнули в Минобороны.

Еще в конце марта глава Национального центра управления обороной Михаил Мизинцев сообщил, что украинские власти требуют от националистических батальонов снимать постановочные видео об убийствах мирных жителей российскими военными.

По его словам, батальоны снимают видео о «бесчинствах и массовых убийствах мирных граждан, мародерстве и разрушениях социальной инфраструктуры», чтобы создать негативный информационный фон вокруг военной спецоперации России на Украине.

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Так, 3 апреля, Reuters, AFP и другие зарубежные СМИ, а также украинские власти опубликовали кадры из городов Буча и Ирпень в Киевской области. Reuters писал, что на них запечатлены мертвые мирные жители. На фото видны массовые захоронения и тела людей со связанными руки.

Мэр Бучи Анатолий Федорук сообщил AFP, что 280 человек после возвращения города под контроль украинских военных были похоронены в братских могилах.

В Минобороны России заверили, что российские военные не причастны к убийствам мирного населения Бучи, а опубликованные кадры являются провокацией. В ведомстве подчеркнули, что ВС России покинули город 30 марта, и за то время, что он находился под контролем российских войск, «ни один мирный житель не пострадал».

Мэр Бучи еще 31 марта записал видеообращение, в котором подтвердил, что в городе нет российских военных, но не упомянул о каких-либо убитых местных жителях, указали в Минобороны.

Позднее, 5 апреля, российское оборонное ведомство сообщило, что украинские военнослужащие провели еще одни постановочные съемки «якобы погибших от насильственных действий российской армии мирных жителей».

По данным военных, съемку провели военнослужащие 72-го украинского главного центра психологических операций вечером 4 апреля в населенном пункте Мощун, в 23 км к северо-западу от Киева.