Дом Советов начали строить в 1970 году рядом с местом, где был расположен Кенигсберский замок. Строительство остановилось в 1980-х

В Калининграде начали сносить Дом Советов, строительство которого началось в 1970 году, но во второй половине 1980-х было остановлено. Об этом сообщил генеральный директор корпорации развития Калининградской области Андрей Толмачев.

«Итак, первые работы на Доме Советов: демонтаж наружной лестницы, демонтаж стяжки, коммуникаций. Подготовка оснований для установки кранов», — написал Толмачев, подчеркнув, что «теперь это строительная площадка».

Фото: andreystolmachev / VK Фото: andreystolmachev / VK Фото: andreystolmachev / VK

Дом Советов расположен рядом с площадкой, которую занимал замок Кенигсберг, заложенный в 1255 году и снесенный в 1967-м по решению Калининградского обкома КПСС. Строительство комплекса было начато в 1970 году. Ввод в эксплуатацию планировался на четвертый квартал 1988-го, но работы приостановили во второй половине 1980-х. К тому моменту здание было готово на 95%. Современный вид оно приобрело в 2005 году, к празднованию 750-летия Калининграда, — его отремонтировали, но так и не использовали.

В конце прошлого года Толмачев сообщал, что демонтаж строения будет длительным, так как использовать радикальные методы не планируется. Из остатков здания в корпорации рассчитывают сделать сувениры, в городе также объявили архитектурный конкурс на благоустройство площади, где стоит Дом Советов.

Конкурс на демонтаж в марте выиграла местная компания «Техноресурс», которая согласилась выполнить работы за 127,7 млн руб., что на треть меньше начальной цены торгов — 191 млн руб.

Согласно техзаданию, за 14 месяцев подрядчику предстоит снести надземную часть здания Дома Советов до нулевой отметки комбинированным методом разрушения с применением сменного навесного оборудования строительных машин и механизмов, а также ручного инструмента. При демонтаже объекта будут использоваться два башенных крана и экскаваторы.

По данным «РБК Компании», ООО «Техноресурс» принадлежит Якову Газияну, он же возглавляет компанию с шестью работниками в штате. Фирма зарегистрирована в Калининграде в 2009 году и специализируется на 43 видах деятельности, один из основных — разборка и сноса зданий. За 2021 год прибыль компании составила 721 тыс. руб., выручка — 8,715 млн руб.

РБК направил запрос в пресс-службу администрации Калининграда и обратился за комментарием в пресс-службу правительства региона.