В Калининграде начали сносить Дом Советов

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 мая
EUR ЦБ: 86,5 (-1,08) Инвестиции, 16:39 Курс доллара на 19 мая
USD ЦБ: 80,04 (-0,73) Инвестиции, 16:39
Выше ожиданий: чем удивит квартал небоскребов на северо-востоке Москвы Недвижимость, 19:05
Новый этап развития: как изменится рынок NFT в 2023 году Крипто, 19:04
Качественный контакт: зачем страховой компании экосистема Тренды, 19:04
Доцента МГУ Лобанова после обыска и задержания отпустили как свидетеля Политика, 19:03
В каких районах Москвы ввели карантин из-за птичьего гриппа. Карта Общество, 19:01
Huawei представила смарт-часы и планшет: как они выглядят и сколько стоят Life, 18:47
В Калининграде начали сносить Дом Советов Политика, 18:44
Как вдохновлять сотрудников: встреча с Ивлевым
На РБК Pro шеф поделится техниками управления и мотивации. Ждем вас 22 мая в 19:00 МСК
Присоединиться
МЧС опровергло прорыв украинских диверсантов в Белгородской области Политика, 18:33
Зеленский примет участие в саммите G7 в Японии по видеосвязи Политика, 18:32
Сборная Швеции забросила семь шайб Венгрии на ЧМ по хоккею Спорт, 18:28
Рогов сообщил об обстреле Токмака Политика, 18:25
Подведены итоги конкурса ЯRUS Mini apps Пресс-релиз, 18:21
Эстония исключит из-под санкций по ВНЖ ряд студентов и врачей из России Политика, 18:16
Экс-представитель Джонсона рассказал, как тот хотел «дать в глаз» Макрону Политика, 18:14
Политика ,  
0 

В Калининграде начали сносить Дом Советов

В Калининграде начали сносить Дом Советов
Дом Советов начали строить в 1970 году рядом с местом, где был расположен Кенигсберский замок. Строительство остановилось в 1980-х

В Калининграде начали сносить Дом Советов, строительство которого началось в 1970 году, но во второй половине 1980-х было остановлено. Об этом сообщил генеральный директор корпорации развития Калининградской области Андрей Толмачев.

«Итак, первые работы на Доме Советов: демонтаж наружной лестницы, демонтаж стяжки, коммуникаций. Подготовка оснований для установки кранов», — написал Толмачев, подчеркнув, что «теперь это строительная площадка».

Фото: andreystolmachev / VK
Фото: andreystolmachev / VK
Фото: andreystolmachev / VK

Дом Советов расположен рядом с площадкой, которую занимал замок Кенигсберг, заложенный в 1255 году и снесенный в 1967-м по решению Калининградского обкома КПСС. Строительство комплекса было начато в 1970 году. Ввод в эксплуатацию планировался на четвертый квартал 1988-го, но работы приостановили во второй половине 1980-х. К тому моменту здание было готово на 95%. Современный вид оно приобрело в 2005 году, к празднованию 750-летия Калининграда, — его отремонтировали, но так и не использовали.

В конце прошлого года Толмачев сообщал, что демонтаж строения будет длительным, так как использовать радикальные методы не планируется. Из остатков здания в корпорации рассчитывают сделать сувениры, в городе также объявили архитектурный конкурс на благоустройство площади, где стоит Дом Советов.

Конкурс на демонтаж в марте выиграла местная компания «Техноресурс», которая согласилась выполнить работы за 127,7 млн руб., что на треть меньше начальной цены торгов — 191 млн руб. 

Согласно техзаданию, за 14 месяцев подрядчику предстоит снести надземную часть здания Дома Советов до нулевой отметки комбинированным методом разрушения с применением сменного навесного оборудования строительных машин и механизмов, а также ручного инструмента. При демонтаже объекта будут использоваться два башенных крана и экскаваторы.

По данным «РБК Компании», ООО «Техноресурс» принадлежит Якову Газияну, он же возглавляет компанию с шестью работниками в штате. Фирма зарегистрирована в Калининграде в 2009 году и специализируется на 43 видах деятельности, один из основных — разборка и сноса зданий. За 2021 год прибыль компании составила 721 тыс. руб., выручка — 8,715 млн руб.

РБК направил запрос в пресс-службу администрации Калининграда и обратился за комментарием в пресс-службу правительства региона.

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
При участии
Ольга Ваганова
Калининград СССР долгострой снос зданий
Материалы по теме
Власти назвали пиаром идею Литвы переименовать Калининград в Караляучус
Политика
Власти Калининграда сочли инсинуацией польское название города Крулевец
Политика
Кремль назвал безумием идею Польши называть Калининград по-другому
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter