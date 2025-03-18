МФТИ и еще 10 вузов получат по ₽1 млрд от государства

Минобрнауки распределило 30,5 млрд руб. грантов на поддержку 119 вузов, из которых 11 лидеров получат по 1 млрд. Большинство проектов касались биомедицинских технологий, микроэлектроники и новых материалов, сказал министр Фальков

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Какие вузы получили грант на развитие

Министерство науки и высшего образование распределило гранты на общую сумму 30,5 млрд руб. по программе «Приоритет-2030». В этом году программа была обновлена и сфокусирована на достижении одной из приоритетных целей развития — технологического лидерства.

Грантовую поддержку на 2025 год получат 119 университетов, еще 23 вуза будут реализовывать свои программы развития в качестве кандидатов, сообщили РБК в пресс-службе министерства.

В основном треке программы рассматривались заявки 105 университетов из 44 регионов. По итогам защиты поддержано 100 вузов из 41 региона (пять перешли в статус кандидата). Совет по поддержке программ развития университетов-участников программы «Приоритет-2030» определил рейтинг из 100 университетов и сформировал три группы вузов.

Рейтинг возглавил МФТИ, на втором месте — НИУ ВШЭ, на третьем — Университет ИТМО. Они вошли в первую группу, всего в ней 11 вузов, каждый из них получит порядка 1 млрд руб.

Во вторую группу вошел 21 университет, каждый из которых получит порядка 460 млн руб. Эту группу возглавляет МГИМО, на втором месте — Самарский медуниверситет, на третьем — Медуниверситет им. Пирогова.

В третью, самую многочисленную группу, вошли 68 университетов, каждый из которых получит порядка 100 млн руб.

«Есть три направления, три группы технологий, где больше всего проектов было заявлено университетами. Первое направление — это биомедицинские когнитивные технологии для здорового и активного долголетия. На втором месте — технологии микроэлектроники и фотоники. Все что связано с хранением, обработкой, передачей информации. Третье направление по популярности — это технологии создания новых материалов с заданными свойствами и эксплуатационными характеристиками», — сообщил РБК министр образования и науки Валерий Фальков. По его словам, наибольшее количество проектов с биомедицинскими когнитивными технологиями связано с тем, что в конкурсе участвовало много классических университетов, в которых есть и медицинские, и биологические факультеты.

«Мы пока обсуждаем идею финансирования не в течение года, а двух и более, но уже в этом году, я могу сказать, что мы изменили подходы, у нас сократилось количество лидеров. Обычно мы всегда делим в программе на три группы все университеты, чтобы стимулировать конкуренцию между ними. И в этом году у нас немногочисленная группа лидеров выделилась, и они получат очень солидный объем гранта. Но лидерам всегда надо идти впереди и понятно, что те ресурсы, которые им необходимы для решения крупных проектов, для достижения таких амбициозных целей, они должны быть гораздо больше», — объяснил министр принцип распределения средств.

Во второй группе, по его словам, большое количество региональных университетов, а третья группа — это те университеты, «которые делают хорошие шаги, у них есть заделы, но пока они еще либо предоставили недоработанные проекты, либо эти проекты требуют дополнительной экспертизы». «С точки зрения технологического лидерства, им еще предстоит серьезно поработать», — добавил Фальков.

Всего заявки на получение гранта подали 142 вуза из 56 регионов. В нынешнем году правила предоставления грантов изменились: если раньше вузы-участники делились на получателей базовой части гранта (оценивались комиссией) и получателей двух специальных грантов — по территориальному и отраслевому лидерству (оценивались соответствующими советами), то теперь единый Совет сформировал общий рейтинг эффективности программ развития университетов.

Что такое «Приоритет-2030» Программа существует с 2021 года. Ее цель — сформировать в России к 2030 году более 100 современных университетов — центров научно-технологического и социально-экономического развития страны, а также обеспечить участие образовательных организаций высшего образования в социально-экономическом развитии регионов. Обновленный «Приоритет» сфокусирован на достижении технологического лидерства как одной из национальных целей развития. Каждый вуз-участник или университет-кандидат включали в свою программу развития до трех стратегических технологических проектов, планируемых к реализации до 2030 года и на перспективу до 2036 года. При этом принять участие в программе могут не только инженерно-технические, но и гуманитарные вузы, разрабатывающие новые социальные технологии. Для участия в программе вуз должен удовлетворять нескольким критериям, среди которых — численность студентов очной формы обучения не меньше 2,5 тыс. человек, удельный вес доходов от НИОКР в общем объеме доходов — не менее 5% или готовность региональных властей или профильной организации дополнительно выделить на развитие университета не менее 100 млн руб. в год. Для творческих вузов и вузов Дальнего Востока разработаны отдельные треки программы.

В Дальневосточный трек программы этого года вошли 14 университетов из Бурятии и Якутии, Амурской, Еврейской автономной и Сахалинской областей, Забайкальского, Камчатского, Приморского, Хабаровского краев. Из них четыре, вошедших в первую группу, получат порядка 200 млн руб. каждый — это Бурятская сельскохозяйственная академия, Сахалинский госуниверситет, Приамурский госуниверситет им. Шолом-Алейхема, Морской госуниверситет им. Невельского. Пять университетов второй группы получат грант на примерно 140 млн рублей каждый, еще пять университетов третьей группы получат порядка 100 млн руб.

В творческом треке программы — пять университетов из Москвы и Санкт-Петербурга: ГИТИС, Российская академия музыки имени Гнесиных, ВГИК, Театральный институт им. Щукина, Академия Русского балета им. Вагановой получат по 100 млн рублей грантовой поддержки.

Как проходил отбор вузов

Чтобы получить грант, команда вуза защищает свою заявку перед Советом во главе с министром Валерием Фальковым и представителями экспертной группы. Среди членов совета вице-президент Российской академии наук Степан Калмыков, научный руководитель НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов, зампредседателя «Газпромбанка» Дмитрий Зауэрс, среди членов экспертной группы — декан экономического факультета МГУ им. Ломоносова Александр Аузан.

Защиты командами вузов заявок шли в Москве четыре дня. У каждой из более чем ста команд было пять минут на презентацию и семь минут на ответы на вопросы, еще пять минут отводилось на обсуждение экспертами представленной заявки. В состав вузовских команд входили ректоры, иногда студенты, а также индустриальные партнеры учебного заведения. В поддержку заявки могли выступить главы регионов и министры. Всего в защитах приняли участие десять губернаторов — глава Тюменской области Александр Моор, глава Башкирии Радий Хабиров и губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Учитывая ориентацию на технологическое лидерство, многие команды рассказывали о перспективных технологиях. Так команда петербургского Университета ИТМО сделала акцент на проекты в области искусственного интеллекта, указывая, что соревнование в этой сфере идет между корпорациями и странами. В университете уже есть успешные примеры работы — там создали ассистента ученого-химика на основе ИИ ChemCoScientist. Он автоматизирует исследования в области химии, позволяет решать рутинные научные задачи, требующие много времени, например, может сгенерировать новые и доработать существующие химические соединения, а также алгоритмы синтеза.

«Университету всегда нужны деньги, чтобы привлекать талантливых абитуриентов, делать сложные образовательные программы, заниматься сложными исследованиями. Наша наука, ИИ и IT, она очень молодая, мы конкурируем за людей с корпорациями», — рассказала РБК директор по стратегическому развитию Дарья Козлова о том, на что планируется потратить грант.

По словам ректора Санкт-Петербургского морского технического университета Глеба Туричина, университет при поддержке «Приоритета-2030» превращается в научно-технологическую корпорацию. На защите команда вуза рассказывала об уже реализующихся проектах, которые «полностью укладываются в технологическое лидерство». Деньги гранта идут на базовый уровень исследований, а когда становится понятно, что надо переходить на более масштабный уровень, тут подключаются крупные партнеры, например, Роскосмос, рассказал РБК Туричин.

За время реализации программы «Приоритет» общий объем финансирования университета вырос в два раза: с 3 млрд руб. в 2020 году до 6,3 млрд руб. в 2024 году, а объем средств, поступивших в вуз из внебюджетных источников, увеличился более чем в два раза, указано на сайте университета.

«Деньги [программы] должны идти на людей и на исследования, это неотделимо друг от друга», — заявил РБК директор Объединенного института ядерных исследований, член Совета программы Григорий Трубников. По его словам, за годы работы виден прогресс среди вузов, причем не ведущих, а тех, кто был ниже медианной линии. «В первый год в доброй половине презентации желаемое выдавалось за действительное в угоду трендам и модным направлениям, не все осознавали ответственность за содержание и заявленные цели и задачи, сейчас видно, что от года к году ответственность вузов становится другой», — рассказал Трубников. «Это та программа, от которой нельзя ждать немедленных результатов. Надо набраться терпения», — говорит он.

По мнению еще одного участника совета, губернатора Камчатки Владимира Солодова, единого ответа на вопрос, на что тратить средства гранта нет: «Все университеты разные, у всех своя ставка, приоритеты, готовность. Это и работа с прорывными направлениями, и устранением пробелов, которые мешают двигаться вперед. Например, где-то есть материальная база, но нет молодых ученых, их надо привлекать».