Гендиректор Уралвагонзавода раскрыл финансовые показатели корпорации

Консолидированная выручка Уралвагонзавода (входит в «Ростех») по итогам 2018 года составила около 147 млрд руб., заявил в интервью РБК гендиректор корпорации Александр Потапов. Ранее корпорация не сообщала о финансовых результатах за 2018 год.

«По выручке могу сказать совершенно четко, что продукции у нас изготовлено примерно на 160 млрд, если смотреть в денежном выражении. Другое дело, что часть продукции была не отгружена — условно, заказчик попросил перенести контрактные обязательства и поставку на первое полугодие вместо конца прошлого года», — рассказал Потапов. Речь идет о спецпродукции прежде всего по линии военно-технического сотрудничества, добавил он. Рост по сравнению с 2017 годом тоже достаточно существенный, подчеркнул гендиректор УВЗ.

Показатель по прибыли «еще считается», добавил Потапов. «Не хочу забегать вперед, но если мы берем по МСФО, то я скажу аккуратно: это не один миллиард рублей чистой прибыли. Думаю, получим хороший показатель. Но не будем торопиться, пусть бухгалтерия подведет все итоги», — сказал он.