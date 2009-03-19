В.Ющенко: У Украины есть план, как среагировать на кризис

У Украины есть план, как среагировать на все вызовы, порожденные мировым финансовым кризисом. Такое заявление президент Украины Виктор Ющенко сделал в Брюсселе во время встречи с председателем Еврокомиссии Жозе Мануэлем Баррозу, сообщает "РБК-Украина".

"В целом Украина имеет план, как среагировать на все вызовы, порожденные мировым финансовым кризисом", - заверил В.Ющенко. В частности, по его словам, Украине удалось урегулировать один из самых сложных вопросов - оптимизировать показатель внешнеторгового баланса.

Председатель ЕК отметил, что конференция "предоставляет Украине уникальную возможность продемонстрировать свою преданность в вопросе модернизации газотранспортной системы". "Это очень важно для того, чтобы возобновить доверие к украинскому энергетическому сектору", - пояснил Ж.М.Баррозу.

В свою очередь В.Ющенко назвал чрезвычайно важным возобновление сотрудничества с Международным валютным фондом. Однако он отметил, что пока еще МВФ не находит понимания с правительством Украины по пакету вопросов.

"Я, как президент, выхожу из того, что сотрудничество с МВФ, как и с другими финансовыми организациями, является обязательным компонентом выхода Украины из кризиса", - сказал лидер Украины. Он выразил надежду, что вскоре Верховная рада со своей стороны сделает все необходимое, чтобы выполнить требования фонда.

Президент подтвердил, что после урегулирования отношений с МВФ Украина намерена сотрудничать с Европейским инвестиционным банком, ЕБРР и другими финансовыми институтами, "чтобы сформировать ответы на вызовы мирового экономического кризиса".