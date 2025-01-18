Экс-министр экологии предупредил о «языках мазута» в Турции и Грузии

«Языки мазута» от разлива в Керченском проливе могут дойти до Абхазии и Грузии, Турции, Румынии и Болгарии, предупредил научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян

Фото: Максим Григорьев / ТАСС

Небольшие объемы мазута из потерпевших крушение в Черном море танкеров могут дойти до берегов соседних стран, заявил в интервью РБК научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян.

«Затронуть Абхазию, Грузию, Турцию может. До Турции может дойти с востока. На западном берегу — Румынию, Болгарию. И, конечно, Одессу и окрестности», — спрогнозировал ученый, возглавлявший Министерство охраны окружающей среды и природных ресурсов (1991–1996) и Госкомитет по охране окружающей среды (1996–2000).

Спрогнозировать, как именно будет распространяться мазут, достаточно сложно. «Морские течения — это не река. Это совсем другая система, где обычно есть что-то вроде мейнстрима, а от него языки идут в бока», — объяснил ученый. По его словам, зафиксированные загрязнения в Крыму (Керчь, под Феодосией, Коктебелем, Судаком, Ялтой, Балаклавой, Севастополем) произошли именно из-за «языков мазута». «Но очень много участков крымского побережья пока не ощутили ничего, ничего туда не было выброшено. Хотя никто не может дать никаких гарантий, может быть, еще и придет», — сказал Данилов-Данильян.

При возможном распространении мазута до берегов других стран, отмечает ученый, его концентрация будет ниже.

Масштабного перетока мазута в Азовское море ученый не предвидит. «В Азовское море много наверняка не попадет. <...> Кроме того, оно мелкое, там все видно», — сказал Данилов-Данильян.

Существует риск, что российский мазут не минует Украину, говорил 9 января пресс-секретарь Военно-морских сил страны Дмитрий Плетенчук.

РБК направил запросы в МИД Турции, Абхазии, Грузии, а также в Министерство энергетики и природных ресурсов Турции, Государственный комитет по экологии Абхазии, Министерство энергетики и природных ресурсов Грузии.

Шесть черноморских стран (Болгария, Грузия, Молдавия, Россия, Румыния, Украина) в 1992 году подписали Бухарестскую конвенцию о защите Черного моря от загрязнения. Согласно документу, стороны договорились принимать все необходимые меры, совместимые с международным правом, в целях предотвращения и сокращения загрязнения морской среды Черного моря и борьбы с ним, а также в целях ее защиты и сохранения.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» 15 декабря потерпели крушение из-за шторма в Керченском проливе. Они перевозили в общей сложности 9,2 тыс. т мазута, значительная часть которого вылилась в море. Топливо вынесло на побережье как в Крыму, так и в Краснодарском крае.