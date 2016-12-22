Рогозин обвинил США в нарушении условий использования ракетных двигателей

Вице-премьер напомнил о соглашениях между Москвой и Вашингтоном, запрещавших выводить спутники двойного или военного назначения на ракетах с российскими двигателями. С тех пор «многое изменилось», заявили опрошенные РБК эксперты

Дмитрий Рогозин (Фото: Марина Лысцева / ТАСС)

США «неоднократно» скрывали предназначение спутников, которые выводятся ракетами с российскими двигателями, заявил курирующий космическую отрасль вице-премьер Дмитрий Рогозин, передает ТАСС.

Он напомнил, что в начале 1990-х годов между двумя странами были подписаны соглашения, запрещавшие выводить в космос военное оборудование на ракетах с российскими двигателями. «Тем не менее мы отмечаем, что часть космических аппаратов, которые ранее выводились этими ракетами, имели в лучшем случае двойное назначение, а часто это были космические аппараты, созданные по заказу Пентагона. Это прямо противоречит букве и содержанию контрактов, подписанных нашими сторонами», — пояснил зампред правительства.

Член-корреспондент Российской академии космонавтики Андрей Ионин рассказал РБК, что запрет на использование российских двигателей для военных запусков «действительно был предусмотрен первоначальным контрактом, но с тех пор многое изменилось». «Из-за дороговизны эта модель с коммерческого рынка ушла, но запуски действуют — финансирование за счет госбюджета США — и в рамках гражданских программ, и в рамках военных», — рассказал РБК Андрей Ионин.

США выводили военные спутники и спутники двойного назначения с помощью ракет Atlas на российских двигателях, сказал РБК член Российской академии космонавтики им. К.Э. Циолковского Александр Железняков. По его словам, военные спутники и спутники двойного назначения выводились с помощью ракет Atlas с российскими двигателями по заказу Пентагона и «других правительственных ведомств» США. «Действительно так было: США выводили военные спутники. Относительно соглашений — у меня таких сведений нет», — отметил он.

Рогозин также сказал, что российская космическая отрасль не испытывает зависимости от закупок США. Агентство отмечает, что чиновник комментировал публикацию портала Space News от 17 января. В ней говорится, что «хотя США пока что испытывают зависимость от ракетного двигателя РД-180, который производит российский «Энергомаш», Россия также зависит от закупок США, чтобы не дать «Энергомашу» и этим ракетам «умереть».

Также США «субсидируют» российскую космическую отрасль, оплачивая полет своих астронавтов на МКС на ракетах «Союз», один полет может обойтись в сумму до $70 млн, отмечается в публикации. Но североамериканское космическое агентство NASA может перестать закупать места на «Союзах» после 2019 года. «Предположительно, в недалеком будущем» астронавты будут летать на МКС на ракетах SpaceX и Boeing. «Когда это произойдет, Россия потеряет ценное направление по троллингу США», — говорится в заключении статьи.​

По словам Рогозина, эта публикация «носит хамский характер, пышет злорадством по поводу проблем, которые создаются в отношении нашей ракетно-космической отрасли американскими же санкциями». По его словам, цифры, которые упомянуты в публикации, «не соответствуют действительности». «Никогда наша ракетно-космическая отрасль не зависела от американцев. Было как раз прямо наоборот», — сказал он.

Рогозин прежде угрожал прекратить поставку ракетных двигателей в США, это было в мае 2014 года. «Мы будем исходить из того, что без гарантий, что наши двигатели используются только для запуска невоенных космических аппаратов, мы не можем их поставлять США», — говорил вице-премьер.