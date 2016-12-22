Human Rights Watch назвала Трампа «катастрофой» для прав человека

По мнению главы Human Rights Watch, отношение Трампа к правам человека приводит к ухудшению ситуации в других странах, например в России и Китае

Кеннет Рот (Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters)

Отношение Дональда Трампа к правам человека в первый год его президентства стало катастрофой, что способствовало обострению проблем в этой области в Китае и России, заявил в интервью Reuters глава Human Rights Watch (HRW​) Кеннет Рот.

Глава HRW дал интервью в преддверии ежегодного отчета организации, который будет представлен в Париже. По его словам, Великобритания отвлечена выходом из Евросоюза, а США в основном не присутствуют в сфере прав человека, поэтому образовавшуюся дыру следует закрыть президенту Франции Эмманюэлю Макрону.

«Трамп был катастрофой для движения в защиту прав человека отчасти потому, что у него, по всей видимости, есть ненасытное желание нанимать людей, которые могли бы управлять без сдержек и противовесов демократии», — высказался глава HRW. По мнению Рота, Трамп бы и сам хотел бы так делать.

«Для нашего движения это усложняет поддержку прав человека, потому что наша основная сила — в возможности пристыдить злоупотребляющие государства», — подчеркнул Рот. После того как Трамп, по сообщениям СМИ, назвал африканские страны «грязными дырами», президент США «увидел политическое преимущество в том, чтобы быть расистом», посетовал глава организации. Глава HRW коснулся также лидеров России и Китая, которые устроили «интенсивный разгон» политических оппонентов.

Говоря о новом французском лидере, Кеннет Рот отметил, что Макрон жестко высказывался о ситуации с правами человека на встречах с президентом Владимиром Путиным, президентами Турции и Венесуэлы Реджепом Эрдоганом и Николасом Мадуро, но во всех других случаях «выглядел слабо». Он отметил, что во время визита Макрона в Китай президент Франции едва ли говорил о правах человека, он также не смог поддержать расследование действий Саудовской Аравии в Йемене.​ «Легко защищать права человека, когда это бесплатно, когда за это нет реальной платы, но не когда ты имеешь дело с китайскими или саудовскими контрактами», — сыронизировал Рот.