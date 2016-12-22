У Объединенной группировки войск на Северном Кавказе сменился командующий

Объединенную группировку войск на Северном Кавказе возглавил генерал-майор Игорь Семиляк. Его главной задачей станет обеспечение противодействия терроризму, отметили в Росгвардии

Игорь Семиляк (Фото: РИА Дагестан / YouTube)

Генерал-майор Игорь Семиляк возглавил Объединенную группировку войск на Северном Кавказе. В четверг, 18 января, его представил первый заместитель директора нацгвардии генерал-полковник Сергей Меликов в ходе рабочей поездки на Северный Кавказ.

Объединенная группировка войск на Северном Кавказе создана в сентябре 1999 года после подписания президентом Борисом Ельциным указа «О мерах по повышению эффективности контртеррористических операций (КТО) на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации». За месяц до этого на Дагестан с территории Чечни напали около 2 тыс. боевиков под командованием Шамиля Басаева и полевого командира Хаттаба. В сентябре того же года чеченские террористические группировки организовали взрывы жилых домов в Москве, Волгодонске и Буйнакске. В Чечне был объявлен режим КТО. В апреле 2000 года завершилась войсковая фаза контртеррористической операции, однако прекратили режим КТО в Чечне лишь в 2009-м.

Семиляк имеет большой опыт боевой работы и участия в контртеррористических операциях на Северном Кавказе, объяснил назначение Меликов. Он сменил на посту генерал-лейтенанта Александра Попова, который ранее был назначен указом президента командующим Уральским округом Росгвардии.

Как сообщили РБК в пресс-службе Росгвардии, сегодня главные задачи Объединенной группировки войск на Северном Кавказе — это участие в противодействии терроризму и обеспечение режима КТО под руководством оперативных штабов в субъектах Федерации.

Командование Объединенной группировкой войск на Северном Кавказе было передано Росгвардии в июле 2017 года. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Ранее общее руководство действиями группировки осуществлял министр внутренних дел. Росгвардия была создана указом президента Владимира Путина в апреле 2016 года на базе внутренних войск МВД.