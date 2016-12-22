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«Позор для своей страны»: иностранные СМИ об итогах года Трампа у власти
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«Позор для своей страны»: иностранные СМИ об итогах года Трампа у власти
Выборы в США, 09:00
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«Позор для своей страны»: иностранные СМИ об итогах года Трампа у власти
Западные СМИ подводят итоги первого года Трампа на посту президента США. Самое интересное — в обзоре РБК
Фото: Анна Сергеева для РБК

CNN, США

«Не хватит и десятилетия, чтобы объяснить потомкам, насколько ужасающе было застать изнурительный первый год президентства Трампа. Он похож на бушующий шторм, который никогда не закончится. Его утренние твиты, проникающие в нервную систему страны, приводят к беспорядкам, которые заменили традиционные дебаты. Так дни перетекают в недели, недели — в долгие месяцы, которые, похоже, обернутся годами. <...>

Его работу невозможно оценить, используя обычные методы для оценки президента. То, что происходит, — совершенно ненормально. Трамп жаждет внимания, получает его, разжигая хаос и прокладывая себе путь во все уголки жизни американцев. Трампа невозможно игнорировать. От него невозможно убежать.

<...>

В то время как он упорно исполняет некоторые из его самых спорных предвыборных обещаний, эти победы омрачаются поведением Трампа, подхлестывающим его сторонников, но обижающим многих других.

Но парадокс в том, что экономика растет, как и фондовый рынок, уровень безработицы уже 17 лет не был так низок, как сегодня, ИГ (группировка признана террористической и запрещена в РФ. — РБК) почти побеждена, но рейтинги президента остаются самыми низкими в истории. Трамп не раз говорил о своем разочаровании, связанном с этим парадоксом.

<...>

Когда Трамп стал во главе США, главный вопрос заключался в том, изменит ли президентство Трампа или он изменит его.

Президент в объективе: 100 дней Трампа глазами фотографов Еще 14 фото
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Но он остается грубым, безудержным и не умеющим извиняться за ошибки. Вот почему его второй год, вероятно, будет еще более разрушительным, чем первый».

The Guardian, Великобритания

«Фундаментальный недостаток, характеризующий президентство Трампа, — его упрямое невежество. Его зачастую капризное, детское поведение сочетается с потрясающим недостатком знаний и презрительным отношением к фактам, порождая серийные хронически неверные суждения. Трампу нельзя доверять. Он постоянно демонстрирует отсутствие умения сочувствовать, беспардонную лживость, цинизм и абсолютную незаинтересованность в том, чтобы отстаивать человеческие и конституционные ценности, которые он поклялся защищать. Трамп стал первым и, будем надеяться, последним подобным президентом США — антиамериканским президентом. Он — позор и угроза для своей страны. Чем быстрее его отправят в отставку, тем лучше.

<...>

Первые 12 месяцев президентства Трампа производят впечатление не устойчивого прогресса, а хаоса. <...> На национальной сцене Трамп демонстрировал крайнюю нетерпимость в вопросах миграции и отношений между расами. Самой низкой точкой среди множества других низких точек стала его плохо завуалированная поддержка движения белых расистов в Шарлотсвилле, штат Вирджиния.

<...>

Является ли все это свидетельством недееспособности психически неуравновешенного человека, как многие утверждают? Вместо того чтобы обращаться к 25-й поправке и отстранять Трампа, стоит призвать его к ответственности за его действия. <...> Возможно, это случится уже в 2018 году».

The Washington Examiner, США

«По милости Божьей и благодаря нашей надежной и децентрализованной системе правления США пережили этот год с неподготовленным, необразованным, нелепым, самовлюбленным президентом. А в чем-то даже процветали.

Но, несмотря на это, характер президента — в основном его колоссальное самомнение, отсутствие самоконтроля и нежелание или неспособность учиться — делал год порой пугающим. Трамп еще не довел страну до катастрофы, но уже измучил ее. И у него еще три года.

<...>

Как это произошло? Есть миллион ответов на этот вопрос. Чья в этом вина? Можно обвинить многих, но, наверное, лучше всего начать с человека, который был самым могущественным в мире в день выборов 2016 года: Барак Обама.

<...>

Во-первых, именно Обама представил стране наименее симпатичного из всех демократических кандидатов за всю историю нашей страны, проведя Хиллари Клинтон по пути от госсекретаря до преемника. <...>

Но главное, администрация Обамы сделала все возможное, чтобы консерваторы поддержали Трампа, который стал казаться необходимым злом для многих религиозных консерваторов, чего, вероятно, оказалось достаточно, чтобы Мичиган, Пенсильвания и Висконсин проголосовали за него и перевернули все выборы.

И поскольку терпеть, скрестив пальцы, предстоит еще три года, времени на то, чтобы выбрать, кто виновен в избрании Трампа, еще достаточно. Но Обама как самый могущественный человек 2016 года, безусловно, этого заслуживает».

Фото: Анна Сергеева для РБК

El Espectador, Колумбия

«Brexit, усиление ультранационалистов в странах Восточной Европы, Австрии, Франции и Германии, угроза выхода Каталонии из состава Испании, но прежде всего победа Трампа на выборах в США являются признаками распада мирового порядка, установленного почти 75 лет тому назад. Трамп вобрал все самые худшие черты великой североамериканской страны: расизм, женоненавистничество, религиозное сектантство, ненависть к науке, презрение к искусству политики.

Он отказался от Договора о Тихоокеанском партнерстве <...> вот-вот разорвет торговый договор с Мексикой и Канадой <...> США не поддержали Парижский договор об изменении климата, проявив тем самым экологическую безответственность и поставив под угрозу будущее Земли. Трамп ослабляет НАТО, позволяя России совершать агрессивные действия в отношении своих бывших территорий, признается в своих симпатиях к Путину и другим диктаторам, таким как Эрдоган в Турции и Дутерте на Филиппинах. Он подорвал договор семи стран, сдерживающий ядерные разработки Ирана, и намерен разорвать его.

Он провоцирует и издевается над Северной Кореей, которая, к счастью, не поддается на его выходки… Пока не поддается. <...>

Трамп — фигура не случайная. Он представляет американскую плутократию, но делает ставку на обедневших белых трудящихся, которые обеднели прежде всего по вине этой самой плутократии, а не латиноамериканских трудовых мигрантов или в результате сокращения мировой торговли. Трамп не лекарство, а сама болезнь».

TownHall, США

«Когда мы приближаемся к первой годовщине инаугурации Трампа, совершенно очевидно, что наши СМИ будут придерживаться тактики сопротивления. Центр медиа-исследований проанализировал выпуски вечерних новостных шоу ABC, CBS и NBC в период с 20 января 2017 года до 31 декабря 2017 года. Эти СМИ в отношении Трампа были враждебны как по содержанию, так и по тону. Очевидно, что ни к одному президенту в истории США не относились столь ожесточенно.

Журналисты часто говорят о войне Трампа с прессой, но почти никогда — о войне прессы с Трампом. Когда президент нападает на СМИ — это нападение на демократию. Когда СМИ подрывают статус президента — это ее полный расцвет.

По данным исследования, 90% новостей, касающихся Трампа, были негативными. И только 10% имели позитивную коннотацию.

Цифры не раскрывают всей полноты картины. Качество новостей ужасно. Негативные новости о Трампе не просто «мягко негативные». Они говорят исключительно о том, что президент США настолько ужасен, что единственный выход — его отставка».

Автор: Юлия Сапронова.
Теги: США , президент США , Доналд Трамп
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