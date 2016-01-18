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Запрос на сильную руку перестал быть приоритетом для россиян
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Запрос на сильную руку перестал быть приоритетом для россиян
Политика, 18 янв 2016, 07:01
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Запрос на сильную руку перестал быть приоритетом для россиян
У россиян по сравнению с 1999 годом, концом эпохи Ельцина, сменился запрос: личный достаток важнее наведения порядка в стране, выяснил Левада-центр. Средств для удовлетворения нынешнего запроса нет, считает эксперт
Фото: Олег Яковлев / РБК

Чтобы выяснить, что больше всего волнует россиян, Левада-центр опросил в середине декабря 2015 года 1600 человек в 48 регионах страны. Социологи интересовались, какие проблемы в государстве их беспокоят, и сравнили полученные результаты с аналогичным опросом декабря 1999 года — за месяц до передачи Борисом Ельциным поста президента России Владимиру Путину.

Нужны социальные гарантии и пенсии

Опрос показал, что за 16 лет президентства Путина общественный запрос кардинально трансформировался. В конце 1990-х россиян беспокоили в первую очередь вопросы безопасности — как личной, так и общественной, сейчас на первый план выходят социально-экономические проблемы.

В декабре 2015 года больше половины россиян указали в качестве наиболее беспокоящих вопросов своевременную выплату зарплат и пенсий и реализацию социальных гарантий. Эти пункты в анкете социологов отметили по 51% респондентов. В конце 1999 года выплата пенсий интересовала 48% опрошенных, а реализация социальных гарантий и того меньше — 34%.

Самые популярные пункты в анкете конца 90-х — «укрепление порядка в стране» и «борьба с преступностью» — спустя 16 лет заинтересовали россиян куда меньше: о порядке теперь задумываются 34% респондентов, а о борьбе с преступностью — всего 26%. В конце 1999 года, когда в России еще не закончилась вторая чеченская война, а в Волгодонске и Москве террористы взорвали жилые дома, об укреплении государственного порядка думали 52% респондентов. Борьба с преступностью тогда волновала 56% опрошенных.

Стабильности нет — и реформы не нужны

Практически не изменилось отношение россиян к вопросу «стабилизации политической и экономической ситуации в стране». Эта проблема волнует по-прежнему большое количество респондентов: в декабре 1999 года этот пункт отметили 50% опрошенных, в конце 2015-го — 53%. По-прежнему высок уровень заинтересованности россиян в обеспечении государством их личной безопасности, причем по сравнению с периодом конца 90-х эта заинтересованность увеличилась — 16 лет назад об этом задумывались 41% респондентов, теперь — 45%.

Традиционные демократические и капиталистические ценности — свобода слова, собраний, защита частной собственности — россиян, судя по опросу Левада-центра, особенно не волновали никогда. 16 лет назад пункт «защита частной собственности» в анкете как волнующий указывали 14% респондентов, сейчас 15%; пункт «свобода предпринимательства» выделяли что тогда, что сейчас по 7% респондентов.

Реализация основных свобод в 1999 году интересовала 11% опрошенных, спустя 16 лет — 9%. Незначительно сократилось количество тех, кто выступает за продолжение реформ. Тех, кто в принципе думает о необходимости реформ, в России немного — сегодня о реформах думают 7% россиян против 8% 16 лет назад.

В 1999 году у россиян было ощущение, что в стране безвластие, что те, кто имеет деньги и связи, могут добиваться своих целей за счет остальных, напоминает РБК замдиректора Левада-центра Алексей Гражданкин. По его словам, это ощущение породило запрос на сильную руку во власти, которая наведет порядок и все решит. Такой человек пришел и даже навел порядок, который, правда, устраивает не всех, отмечает эксперт.

Запрос на сильную руку себя логичным образом исчерпал, и россияне обратили внимание на насущные проблемы — социальные гарантии, достаток и пенсии. «Кризис и падение достатка вкупе с непонятной для многих политикой государства заставили задуматься о гарантиях нормального существования», — говорит Гражданкин. Свою роль в формировании запроса на обеспечение социальных гарантий сыграла «пережитая, но не забытая» монетизация льгот 2005 года и падение курса рубля по отношению к доллару, из-за которого повышаются цены, уточнил социолог.

С точки зрения логики сейчас должно настать время экономистов, это подтверждают опросы, но россияне по-прежнему находятся в идеологических небесах, под впечатлением от присоединения Крыма, войны в Донбассе и операции в Сирии, отметил РБК политолог Дмитрий Орешкин. У власти при этом нет денег на то, чтобы адекватно ответить на новый социально-экономический запрос общества, но благодаря идеологическому эффекту от масштабных политических решений последнего времени еще примерно два года россияне будут находиться в состоянии расщепленного сознания, считает политолог. «Путин великий, а денег нет, потому что воруют, и в правительстве либералы. А потом они поймут, что денег в принципе нет и не будет, и тогда настанет разочарование и падение рейтинга», — предсказывает эксперт.

Автор: Вячеслав Козлов.
Теги: Левада-центр , Исследование , опрос населения , анктикризисный план , Социальный запрос , Владимир Путин , Борис Ельцин ...
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