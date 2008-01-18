Оппозиция Украины выступила против присоединения к НАТО

Оппозиция Верховной рады сегодня, 18 января, потребовала от председателя парламента Арсения Яценюка отозвать свою подпись под обращением руководства Украины к НАТО с просьбой о присоединении страны к плану действий этой организации.

Этот вопрос предполагается к рассмотрению на саммите НАТО в Бухаресте в апреле 2008г. По мнению Партии регионов и коммунистов, спикер не имел соответствующих полномочий. После пояснения своей позиции оппозиционные фракции попросили получасовой перерыв, который им предоставили.

Глава парламента, со своей стороны, считает, что действовал в соответствии с законом. По его словам, спикер имеет право представлять парламент в отношениях с международными организациями. А.Яценюк отметил, что подписал письмо на основе принятого в 2003г. закона, определяющего одной из целей евроинтеграции Украины ее членство в НАТО.

Кроме того, председатель Верховной рады подчеркнул, что именно он был одним из тех, кто настоял на включении в письмо пункта о принятии решения о членстве Украины в НАТО на основе референдума, хотя это и не прописано в законодательстве. По его мнению, присоединение к плану действий НАТО нельзя отождествлять с решением о присоединении к альянсу. "Сейчас вопрос о членстве в НАТО не стоит, поэтому юридических оснований для отзыва подписи нет", - сказал А.Яценюк. Он заявил, что готов отозвать свою подпись, если парламент отменит принятый в 2003г. закон.

Напомним, что первым о подписании президентом, главой парламента и премьером Украины письма к НАТО 15 января 2007г. журналистам сообщил американский сенатор Ричард Лугар. После этого текст обращения обнародовала пресс-служба президента Украины. Следует сказать, что интеграция Украины в НАТО не проходит гладко. В этой связи в 2007г. решено было потратить около 6 млн долларов на пропаганду в идеи тесного сотрудничества с Североатлантическим альянсом. По замыслу организаторов, государственная программа информирования населения по вопросам евроатлантической интеграции будет действовать в 2008-2011гг.

Предыдущая программа, которая действовала в 2004-2007 гг., обошлась стране в 1 млн долларов. За это время население должно было получать объективную информацию о процессах трансформации НАТО, миротворческих усилиях этой организации, последствиях членства в альянсе.

Как считают многие украинские политики, республика в будущем все же должна интегрироваться в НАТО и Евросоюз. По мнению В.Ющенко и лидеров "оранжевых", референдум на эту тему стоило провести уже в ближайшее время, однако от этой мысли было решено отказаться, дабы не вносить дополнительный раскол в общество.

Социологические исследования свидетельствуют о том, что идею вступления в НАТО поддерживают 30,9% населения Украины, причем только 24,2% из них готовы проголосовать за него на референдуме.

Кстати, аналогичный референдум прошел и в Грузии на фоне президентских выборов. За членство в Североатлантическом альянсе проголосовали 72,5% избирателей. Несмотря на обнародованные результаты волеизъявления граждан, генеральный секретарь НАТО Яап де Хооп Схеффер заявил, что не может назвать точных сроков вступления Грузии в Североатлантический альянс.