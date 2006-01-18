От Дмитрия Рогозина уходят соратники

Фракция «Единая Россия», скорее всего, примет в свои ряды бывшего координатора законотворческой работы фракции «Родина» Сергея Прощина. Об этом РБК сообщили в пресс-службе «Единой России».

Как отметил собеседник агентства, накануне вечером С. Прощин написал заявление о желании перейти в «Единую Россию». 20 января с.г. на заседании фракции «Единая Россия» это заявление будет рассматриваться, и вероятно, бывший «родинец» станет «единороссом». Как отметил представитель пресс-службы «Единой России», скорее всего, С.Прощин войдет во внутрифракционную группу вице-спикера Госдумы Владимира Пехтина.

Напомним, в 2005 году от Дмитрия Рогозина ушел целый ряд депутатов-патриотов, вошедших в «Народную волю» Сергея Бабурина. Это существенно ослабило позиции «Родины», которая к этому моменту сделала ставку на патриотическую тему. Потеря основных игроков привела к тому, что партия скатилась к национализму, и как результат - снятие списка «Родины» с выборов в Мосгордуму.

Эксперты считают, что уход основных игроков из партии был предсказуем. «Понятно, почему из «Родины» бегут. При таком руководстве ничего хорошего с ней не случится, - говорит Валерий Фадеев, главный редактор журнала «Эксперт», член Общественной палаты. - Рогозин занимается одной демагогией. Но должно же быть хотя бы какое-то содержание. А тезисы, с которыми выступала «Родина» перед выборами «Отнять все у олигархов и потом их повесить» - не работают долго».

По мнению эксперта, «если уйдут из этой партии С.Глазьев и Н. Нарочницкая (это их личное дело, уходить или нет, каждый сам себе выбирает компанию), то речь пойдет не о прохождении в Думу, а о том, останется ли что-нибудь вообще на месте этой партии. Пока они там остаются - шансы у партии есть. Но что будет потом и с партией, и с этими лидерами?»

Кроме кадровой проблемы, считает Борис Кагарлицкий, директор Института проблем глобализации, у «Родины» существует проблема идеологической неопределенности. «Если она и дальше будет пытаться быть одновременно и ультраправой, националистической организацией, а с другой стороны - респектабельной и демократической партией, то она обречена на полную катастрофу, - говорит эксперт. - Парадокс в том, что если «Родина» сделает выбор в пользу откровенного фашизма и быть нацистской партией, то у нее шансы есть».

Впрочем, такая определенность не гарантирует партию от кадровых потерь. Борис Кагарлицкий считает, что «даже в случае выбора фашистской направленности этой партии политики, чьи амбиции выше 8-9 процентов, там не останутся».